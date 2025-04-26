Тамара Гвердцители встала на колени у гроба Церетели Тамару Гвердцители заметили на отпевании Церетели

Фото: NEWS.ru

Певица Тамара Гвердцители пришла на отпевание скульптора Зураба Церетели в церкви Иконы Божией Матери Дидубийского пантеона в Тбилиси, сообщает корреспондент NEWS.ru. Артистка склонилась перед гробом художника.

Судя по снимку, Гвердцители надела черную одежду, на ее голове был черный платок. На отпевании скульптора кроме певицы присутствует еще несколько сотен человек.

Церетели не стало в возрасте 91 года. Он ушел из жизни в ночь на 22 апреля в окружении семьи. Причиной смерти стала остановка сердца. 23 апреля в храме Христа Спасителя в Москве прошло отпевание скульптора, там же состоялась церемония прощания. На следующее утро гроб с телом художника доставили в Тбилиси.

Изначально гроб с телом художника находился в тбилисском Музее современного искусства, там два дня проходила гражданская панихида. В субботу, 26 апреля, скульптора провожают в последний путь в храме. На отпевании собралось множество людей. Церетели похоронят рядом с его супругой Инессой Андроникашвили.

Академик РАН Лео Бокерия, близко знавший Церетели, заявил, что тот вдохновлялся образами людей, с которыми дружил. По его словам, скульптор в своих работах стремился отразить своих друзей и время, в которое он жил.