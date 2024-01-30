«Там ждут книги»: писатель Рой о развитии чтения в Арктике и новых регионах Писатель Рой призвал развивать чтение в дальних регионах и на новых территориях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России нужно развивать чтение в том числе среди малых народов в Арктике и на Дальнем Востоке, заявил писатель Олег Рой на выставке «Мы — за читающую Россию!» в Совете Федерации. Рой также отметил, что в литературе нуждаются жители новых регионов, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы — многонациональная страна, и мы теряем некоторые малые народы и малые языки. Надо развивать чтение не только здесь, но и на Дальнем Востоке, в Арктике. А это школьные библиотеки, надо как можно больше писать о нашей великой стране. Мы, писатели, всегда находились в очень сложных условиях. Но когда мы выезжаем на воссоединенные территории, мы видим, как там ждут книги. Дети, бойцы. Когда мы находимся в госпиталях, мы видим, насколько много читают наши раненые [солдаты], — сказал Рой.

По словам писателя, сегодня величие России пытаются показать в детской литературе. Для этого развивают проект «Россия — страна счастья» с азбуками, которые выпускают во всех 89 регионах страны.

Сделали сейчас большую книгу, которая называется «Ледокол Россия». Мы представляем каждому из регионов возможность узнать, что он тоже принимал участие в строительстве любого ледокола, — сообщил Рой.

В феврале 2023 года самым издаваемым детским писателем в России стал Корней Чуковский, чьи книги были изданы тиражом порядка 980 тысяч экземпляров в 2022 году, согласно данным Российской книжной палаты. Также в тройку лидеров вошли британские авторы Холли Вебб и Джоан Роулинг.