«Там убивал и вас буду убивать»: боец ЧВК вернулся домой и напал на соседей Экс-боец «Вагнера» получил семь лет колонии за нападение на соседа в Кемерово

Рудничный районный суд города Кемерово приговорил экс-бойца ЧВК «Вагнер» Александра Держалова к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима за покушение на убийство. Суд вынес решение в октябре прошлого года, СМИ обратили на него внимание сейчас. Как следует из постановления, мужчина услышал оскорбительный для него разговор на балконе и пошел выяснять отношения к двум незнакомцам из дома напротив, с собой он взял нож.

Держалов вошел в чужую квартиру, и на него сразу напали. Как он сам нанес удар, не помнит. Подсудимый пояснил, что умысла убивать не имел, нож взял для самообороны. При этом одна из свидетельниц утверждает иное.

Я вас буду резать, буду убивать! <...> Я воевал за ваших детей! Я там убивал и вас я тоже буду убивать! — вспомнила очевидица его слова.

Агрессивные намерения мужчины подтвердили и другие свидетели. Один из участников стычки рассказал, что ударил Держалова и повалил на пол, обезвредив, нож тогда уже сломался.

Из приговора следует, что подсудимый был помилован президентом РФ, а в качестве смягчающих обстоятельств суд отметил участие в специальной военной операции «в качестве добровольца — бойца ЧВК „Вагнер“». Также мужчина получил медаль «За отвагу». По данным СМИ, у него уже семь судимостей, последняя — в 2021 году за разбой и кражу.

Ранее стало известно, что житель Челябинска, осужденный за истязание беременной супруги, после участия в СВО вернулся домой и продолжил угрожать бывшей. Отмечается, что в марте 2023 года его отправили на спецоперацию из исправительной колонии № 15 в Копейске. О том, что он едет на фронт, Александр поделился со своими близкими.