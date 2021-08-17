«Там трава сгорела в основном»: вице-премьер отчитался о якутских пожарах

Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев описал ситуацию с лесными пожарами в Якутии. О них он рассказал в интервью ГТРК «Владивосток».

Трутнев назвал ситуацию напряжённой, но заявил, что СМИ любят драматизировать происходящее. Полпред сказал, что площадь действующих пожаров сократилась до 4,6 тысячи га, поэтому не везде просят о помощи, так как справляются своими силами.

Что касается площади, пройденной огнём, то здесь надо понимать, что это немножечко такая цифра, не означающая, что вот всё — огонь прошёл и ничего нет: леса нет, зверей нет, всё умерло. Там трава сгорела в основном. В основном это были низовые пожары, — сообщил вице-премьер.

Он добавил, что представители Рослесхоза оценивают, что сгоревший лес восстановится достаточно быстро.

Ранее президент России Владимир Путин назвал масштаб природных бедствий в некоторых регионах России беспрецедентным. Глава государства отдельно остановился на ситуации с пожарами в Якутии и поручил держать ситуацию под контролем.