«Там полно заразы»: Жириновский призвал россиян не ездить в южные страны

https://static.news.ru/photo/f1ee8fda-78e0-11eb-b3dd-96000091f725_660.jpg Фото: Norbert Probst/imagebroker.com/Global Look Press

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал россиян отказаться от отдыха в южных странах, поскольку там высок риск заразиться каким-либо опасным заболеванием.

Неоднократно от имени ЛДПР мы просили не ездить на курорты южных стран. Там полно заразы, — написал он в своём Telegram-канале.

В качестве примера он привёл случай двух туристов из Новосибирска, которые во время поездки на Мальдивы заразились лихорадкой денге.

Вот два чудака отдохнули, а теперь сами могут погибнуть, да ещё и заразить десятки или даже сотни людей, — отметил Жириновский.

Он призвал россиян беречь и себя, и окружающих. Кроме того, политик посоветовал не покупать недвижимость в южных странах. По его словам, таким имуществом трудно управлять издалека. Есть риск, что жильё захватят злоумышленники или в нём могут поселиться бомжи.

Ранее NEWS.ru писал, что Жириновский советовал россиянам не есть много, чтобы избежать проблем со здоровьем из-за лишнего веса. Кроме того, по его словам, сытый человек становится ленивым. Политик рассказал о своём рационе и предложил согражданам питаться аналогичным образом. Он также выступал за законодательное ограничение веса россиян. По его словам, для обычного человека предельный вес должен составлять 80 кг, а для чиновника — 100 кг.