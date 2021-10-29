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«Талибан» потребовал у международного сообщества $1 млрд

16:34, 29 октября 2021
«Талибан» потребовал у международного сообщества $1 млрд Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) призвало срочно выделить ему материальную помощь в размере около $1,2 млрд. Как заявил в Twitter представитель офиса талибов в Катаре Мохаммад Сохаил Шахин, их обещали страны — участники саммита G20.

Приближается зима, поэтому международному сообществу необходимо в срочном порядке выделить недавно объявленный пакет помощи, обещанный на виртуальном саммите G20 по Афганистану, для поддержки представителей уязвимых слоёв населения, — отметил он.

Деньги трeбуются для поддержки представителей уязвимых слоёв населения и времeнно перемещённых лиц. Он также заверил, что правительство самопровозглaшённого Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА) готово сотрудничaть с гуманитарными организациями для помощи народу своей страны.

К тому же Шахин передал призыв боевиков разморозить активы Афганистана на сумму около $10 млрд.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что вопрос Афганистана имеет огромное значение для мирового сообщества, однако остаётся самым сложным. Он отметил, что стране нужно помочь и разморозить афганские активы.

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