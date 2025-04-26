Хотите, чтобы куриные ножки на гриле получились сочными, ароматными и незабываемыми? Этот соус — настоящая магия вкуса! Готовится быстро, а результат вас удивит.
Ингредиенты:
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майонез — 150 г;
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чеснок — 3 зубчика;
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лимонный сок — 1 ст. л.;
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соевый соус — 1 ст. л.;
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мед — 1 ст. л.;
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паприка — 1 ч. л.;
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зелень (петрушка/укроп) — 2 ст. л.
Приготовление:
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Чеснок пропустите через пресс, зелень мелко нарежьте.
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Смешайте все ингредиенты в миске до однородности.
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Готовые куриные ножки смажьте соусом перед подачей или используйте его как маринад.
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