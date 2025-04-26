Хотите, чтобы куриные ножки на гриле получились сочными, ароматными и незабываемыми? Этот соус — настоящая магия вкуса! Готовится быстро, а результат вас удивит.

Ингредиенты:

  • майонез — 150 г;

  • чеснок — 3 зубчика;

  • лимонный сок — 1 ст. л.;

  • соевый соус — 1 ст. л.;

  • мед — 1 ст. л.;

  • паприка — 1 ч. л.;

  • зелень (петрушка/укроп) — 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Чеснок пропустите через пресс, зелень мелко нарежьте.

  2. Смешайте все ингредиенты в миске до однородности.

  3. Готовые куриные ножки смажьте соусом перед подачей или используйте его как маринад.

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