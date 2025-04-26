Такую курочку-гриль сметают со стола — а весь секрет в этом соусе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите, чтобы куриные ножки на гриле получились сочными, ароматными и незабываемыми? Этот соус — настоящая магия вкуса! Готовится быстро, а результат вас удивит.

Ингредиенты:

майонез — 150 г;

чеснок — 3 зубчика;

лимонный сок — 1 ст. л.;

соевый соус — 1 ст. л.;

мед — 1 ст. л.;

паприка — 1 ч. л.;

зелень (петрушка/укроп) — 2 ст. л.

Приготовление:

Чеснок пропустите через пресс, зелень мелко нарежьте. Смешайте все ингредиенты в миске до однородности. Готовые куриные ножки смажьте соусом перед подачей или используйте его как маринад.

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