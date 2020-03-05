https://static.news.ru/photo/76638872-5efe-11ea-bb64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Арестован 23-летний мужчина, который обвиняется в изнасиловании школьницы в Калининградской области. Об этом сообщили в управлении СК региона.

Следователи считают, что подозреваемый, работающий водителем такси, находясь в посёлке Малое Исаково Гурьевского района, в арендованном для работы автомобиле изнасиловал 15-летнюю девушку-пассажирку, после чего высадил её из транспортного средства.

Полицейские по приметам авто проследили маршрут передвижения и выяснили госномер такси. Злоумышленника задержали через восемь часов.

В настоящее время молодому человеку предъявлено обвинение, свою причастность к совершенному преступлению он отрицает, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что семье потерпевшей школьницы следствие намерено оказать помощь по реабилитации, чтобы минимизировать последствия психологической травмы.

NEWS.ru сообщал ранее, что в России резко возросло число изнасилований в 2020 году. Оно увеличилось на 72,1% по сравнению с январём 2019 года.