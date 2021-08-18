Таксист взорвал семь банкоматов, но не смог украсть деньги в Подольске

В Подольске задержали 34-летнего мужчину, который в ночь на 18 августа взорвал отделение банка на улице Ульяновых. Извлечь деньги ему это не помогло. О случившемся сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Взрыв повредил семь банкоматов, также на снимках из банка видно, что взрывной волной выбило двери и стёкла. Задержанный оказался жителем Подольска и водителем такси. Он признался в преступлении, в отношении него возбудили уголовное дело. Следствие продолжает выяснять подробности произошедшего.

Ранее очевидцы из Подольска сообщили о возможном местонахождении последнего из пяти сбежавших заключённых из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Предполагается, что жители Подмосковья заметили самого опасного из беглецов — убийцу «колбасного короля» Александра Мавриди.

Что делать, если банкомат принял купюры, но на карту их не зачислил, рассказал глава аналитического центра по исследованиям и консалтингу в области информационной безопасности Zecurion Владимир Ульянов.