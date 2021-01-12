Таксист в Петербурге лишился работы за просмотр порно во время поездки

https://static.news.ru/photo/7acad54c-54ca-11eb-ab01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из сервисов такси в Санкт-Петербурге заблокировал водителя без права на восстановления после жалобы пассажирки. По её словам, шофёр, пока вёз ей в аэропорт Пулково, смотрел порно и совершал развратные действия.

Девушке вернули деньги за поездку, а также предложили трижды воспользоваться услугами компании бесплатно. С ней связалась диспетчерская служба и принесла свои извинения за инцидент, передаёт «Москва 24». Предприятие также пообещало помочь гражданке в работе с правоохранительными органами, если она решит к ним обратиться.

Мы начали разбираться с этой ситуацией, как только получили жалобу пассажирки: водитель был сразу заблокирован за неподобающее поведение, служба поддержки связалась с клиенткой и вернула денежные средства за поездку, — говорится в сообщении такси-сервиса.

Поведение водителя предприятие сочло недопустимым, а ситуацию — ужасной.

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