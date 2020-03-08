https://static.news.ru/photo/840e29da-613a-11ea-bddc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Омский таксист 8 марта оставил в социальных сетях гневный пост в адрес пассажиров, которые накануне не заплатили ему за проезд. В начале текста водитель называл их «тварями», а в конце поздравил с Международным женским днём. Пол клиентов таксист не указал.

По словам таксиста, в ночь на 8 марта он подвозил двоих пассажиров. У горожан с собой была купюра номиналом в тысячу рублей, им была необходима сдача. В заказе этой детали поездки указано не было.

Водитель написал, что на тот момент было уже 03:00 и найти место для размена денег было непросто. Однако «не совсем по пути» находился круглосуточный магазин.

Они пошли менять деньги и пропали! С 8 Марта вас, море любви и океан цветов! — написал таксист в сообществе «Омск ВК» в социальной сети «ВКонтакте».

Омич подчеркнул, что поездка стоила всего 222 рубля. Таксист обратился к пассажирам-обманщикам и сказал, что если те думают, что разбогатели с такой суммы, то они сильно ошибаются.

Как ранее писал NEWS.ru, два иностранца — граждане Франции и Нидерландов — в один и тот же день, 27 февраля, обратились в полицию Москвы с одинаковой проблемой. Гостей столицы России обманули таксисты, взяв с них явно завышенную плату за проезд.