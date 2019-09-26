https://static.news.ru/photo/aef0eade-ace5-11e9-9ba0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Драка между Степаном Девониным, известным по фильму «Шапито-шоу», и таксистом произошла в Москве. Актёр пожаловался в полицию.

Местом конфликта стала Ботаническая улица. По словам водителя, актёр во время поездки оскорблял его и ударил в глаз. Мужчина заявил, что пытался защититься и случайно попал Девонину по губе, сообщает РЕН ТВ .

Версия произошедшего от лица актёра не приводится.

Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. По её итогам будет принято решение.

Ранее News.ru писал, что в Новосибирске таксист избил известного в городе иллюзиониста Илью Рогулина после фокуса с визиткой. Тот попал в больницу.