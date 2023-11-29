«Такой позитивный!»: что пишут о последних днях и смерти бывшего Волочковой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов

Накануне стало известно о смерти экс-возлюбленного балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова. Что пишут СМИ и Telegram-каналы о последних днях жизни мужчины, как он умер?

Где был Кузнецов перед смертью

Мужчина находился в одной из камер следственного изолятора «Матросская Тишина» в Москве. Там Кузнецов находился по решению суда.

В конце 2022 года 46-летний экс-бойфренд Волочковой женился на 27-летнем тарологе Анастасии Кондрачук. По данным Telegram-канала SHOT, в мае 2023 года мужчина избил свою супругу в квартире в Бауманском районе Москвы, несколько раз ударив ее по голове и телу, после чего ушел. Услышав крики, соседи вызвали полицию и скорую помощь.

Кондрачук экстренно госпитализировали, несколько дней девушка провела в коме. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, внутреннее кровотечение и множественные ушибы.

Самого Кузнецова задержали. Во время допроса он заявил, что избил Кондратюк из-за измены. Во время суда мужчина добавил, что не пытался скрыться от полиции и сам вызвал бригаду медиков.

«Мы вместе пришли в травмпункт, я вызвал скорую, мы вместе поехали в больницу, созванивался с доктором. Дома выпил успокоительных, меня вырубило. Потом вышел за водой — и меня арестовали. Не надо рушить нашу семью, я был с ней. Я не скрывался и не собираюсь», — подчеркивал мужчина.

Он просил суд «не рушить семью» и дать им с девушкой «еще один шанс». Перед заседанием он сказал, что «любит свою тигрицу».

«Мешал нам ее бывший, постоянно лез. Он находил ее через соцсети. И потом была ссора, мне было плохо, я ходить не мог. А в этот последний день она показала переписку с ним... Я ей: „Как ты могла?!“ И все — дальше я не помню», — говорил Кузнецов.

Судья несколько раз продлевал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу, хотя жена просила выпустить мужа из СИЗО.

Фото: Социальные сети Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов Фото: Социальные сети Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов Фото: Социальные сети Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов Фото: Социальные сети Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов Фото: Социальные сети Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов Фото: Социальные сети Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов Фото: Социальные сети Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов Фото: Социальные сети Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов Фото: Социальные сети Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов Фото: Социальные сети Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов Фото: Социальные сети Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов Фото: Социальные сети Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов

Что известно о смерти Кузнецова

Накануне Telegram-каналы Mash и BAZA сообщили, что мужчина покончил с собой. Сначала супруга Кузнецова опровергла сообщения о гибели мужа и сообщила, что едет к нему на очную ставку. Впоследствии Mash сообщил, что на очную ставку Кузнецова не привезли из-за его смерти.

Адвокат мужчины Александр Бензин рассказал, что женщина планирует подать заявление на тех, кто позвонил ей и рассказал о гибели мужа. Позднее она все же подтвердила информацию о кончине Кузнецова.

Мужчина отбывал наказание не в одиночной камере — вместе с ним находилось еще двое мужчин. Один сокамерников и обнаружил тело Кузнецова 28 ноября около 13:00 мск — примерно через час-два после его смерти.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Кузнецов взял простыню и зашел в туалет, откуда уже не вышел. В момент смерти он находился в камере один, сообщает источник SHOT.

Канал также пишет, что следствие исключает версию об убийстве. Следов насилия или борьбы не обнаружили.

Что сказала Волочкова о смерти Кузнецова

Балерина заявила, что, несмотря на расставание, она все равно общалась с мужчиной. Известие о его кончине шокировало ее.

«Такой человек позитивный! Как такое может быть?! Даже не знаю, что могло привести к такому поступку. Я знаю, что он избил жену. Была сцена ревности, потому что Сережа не удалил наши фотографии из соцсетей. Настя приревновала, и на этой почве возникла драка. Надо было удалить, я не могу за других людей отвечать», — сказала артистка.

Она добавила, что ездила с мужчиной в отпуск на Мальдивы два года назад. Тогда, по ее словам, все было хорошо: Кузнецов оберегал ее и «как к хрустальной вазе относился» к ней.

В разговоре с MK.RU Волочкова предположила, что до самоубийства мужчину «довели».

«Я не знаю, что должны были сделать другие женщины, чтобы он относился к ним так же, как ко мне. Я создала такой эталон женщины, что по сравнению со мной все остальные — кошелки. Если вот так произошло, значит, должно было что-то там с ним случиться. Его довели», — считает балерина.

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