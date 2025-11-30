День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 05:16

Такой лимонный салат вы еще не ели — максимум оригинальности и вкуса: гости будут в восторге

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Ищете, чем удивить гостей? Эти яркие лимонные корзиночки с рыбным салатом выглядят по-ресторанному, но готовятся из простых ингредиентов.

1 банку консервированных сардин разминаю вилкой. Пучок зеленого лука мелко режу. 2 яйца отвариваю, очищаю, отделяю белки от желтков. Белки натираю на терке и добавляю к рыбе вместе с луком. 80 г твердого сыра натираю на мелкой терке и тоже отправляю в салат. Заправляю сметаной по вкусу, хорошо перемешиваю и убираю в холодильник на 1 час для пропитки. 2 лимона разрезаю пополам, аккуратно вычищаю мякоть и слегка срезаю низ, чтобы получились устойчивые чашечки. Наполняю лимонные корзиночки рыбным салатом и посыпаю сверху тертыми желтками.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

