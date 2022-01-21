«Такого вопроса нет»: спикер МГД о переименовании Ленинского проспекта

У Мосгордумы нет планов вернуться к рассмотрению инициативы депутат Сергея Митрохина о переименовании Ленинского проспекта в проспект Владимира Высоцкого. Об этом сообщил РИА Новости председатель столичного парламента Алексей Шапошников, добавив, что в честь барда уже названа улица в столице.

В плане работы Думы, который будет рассматриваться на заседании столичного парламента, такого вопроса нет, как и в повестке дня заседания. Председатели профильных комиссий такие предложения тоже не подавали, — цитирует его агентство.

Шапошников отметил, что улица Высоцкого уже есть в Москве. Его именем названы Верхний и Нижний Таганские тупики близ театра на Таганке, где он работал с 1964 года до конца жизни.

Ранее NEWS.ru писал о дискуссии вокруг якобы срочной необходимости переименовать станцию метро «Войковская». Под тем предлогом, что Петр Войков участвовал в расстреле семьи императора Николая II, останки которой были торжественно перезахоронены с участием первых лиц государства.

Но долгие дебаты и опросы местных жителей привели к соломонову выводу: мол, станция построена во времена, когда к погибшему в Варшаве Петру Войкову исторических претензий не было. А потому и название – часть исторической памяти об эпохе.