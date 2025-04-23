Если вы хотите приготовить вяленые томаты, которые станут отличным дополнением к любому блюду, вот простой и быстрый способ. Этот рецепт требует минимальных усилий, но результат превзойдет все ожидания!

Ингредиенты

Приготовление:

Помидоры тщательно промойте и нарежьте пополам, удалив излишки жидкости и семена. Если хотите более мягкие и насыщенные вяленые томаты, удалите все семена.

Выложите томаты на противень, застеленный пергаментом, срезом вверх.

Посыпьте их солью, сахаром и прованскими травами. Для аромата добавьте измельчённый чеснок.

Полейте помидоры оливковым маслом.

Запекайте в духовке при температуре 100–110 °C около 5–6 часов, пока томаты не станут мягкими, но не пересушатся. Регулярно проверяйте их состояние.