Если вы хотите приготовить вяленые томаты, которые станут отличным дополнением к любому блюду, вот простой и быстрый способ. Этот рецепт требует минимальных усилий, но результат превзойдет все ожидания!

Ингредиенты

  • Помидоры (желательно мясистые) — 8–10 шт.

  • Оливковое масло — 100 мл

  • Соль — по вкусу

  • Чеснок — 2–3 зубчика

  • Прованские травы — 1 ч. л.

  • Сахар — 1 ч. л. (по желанию)

Приготовление:

  1. Помидоры тщательно промойте и нарежьте пополам, удалив излишки жидкости и семена. Если хотите более мягкие и насыщенные вяленые томаты, удалите все семена.

  2. Выложите томаты на противень, застеленный пергаментом, срезом вверх.

  3. Посыпьте их солью, сахаром и прованскими травами. Для аромата добавьте измельчённый чеснок.

  4. Полейте помидоры оливковым маслом.

  5. Запекайте в духовке при температуре 100–110 °C около 5–6 часов, пока томаты не станут мягкими, но не пересушатся. Регулярно проверяйте их состояние.

  6. После запекания дайте остыть и, по желанию, выложите в банку, заливая оливковым маслом для долгосрочного хранения.

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