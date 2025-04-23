Если вы хотите приготовить вяленые томаты, которые станут отличным дополнением к любому блюду, вот простой и быстрый способ. Этот рецепт требует минимальных усилий, но результат превзойдет все ожидания!
Ингредиенты
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Помидоры (желательно мясистые) — 8–10 шт.
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Оливковое масло — 100 мл
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Соль — по вкусу
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Чеснок — 2–3 зубчика
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Прованские травы — 1 ч. л.
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Сахар — 1 ч. л. (по желанию)
Приготовление:
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Помидоры тщательно промойте и нарежьте пополам, удалив излишки жидкости и семена. Если хотите более мягкие и насыщенные вяленые томаты, удалите все семена.
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Выложите томаты на противень, застеленный пергаментом, срезом вверх.
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Посыпьте их солью, сахаром и прованскими травами. Для аромата добавьте измельчённый чеснок.
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Полейте помидоры оливковым маслом.
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Запекайте в духовке при температуре 100–110 °C около 5–6 часов, пока томаты не станут мягкими, но не пересушатся. Регулярно проверяйте их состояние.
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После запекания дайте остыть и, по желанию, выложите в банку, заливая оливковым маслом для долгосрочного хранения.
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