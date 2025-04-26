Такие оладьи уплетают и просят добавки! Секрет в копеечном ингредиенте

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Хотите разнообразить привычные оладьи? Добавьте мак! Эти пышные, слегка хрустящие оладушки с нежным вкусом станут любимым завтраком для всей семьи.

Ингредиенты:

яйцо — 1 шт.;

сметана — 300 г;

сахар — 2 ст. л.;

мука — 170 г;

мак — 1 ст. л.;

растительное масло — 3 ст. л.;

разрыхлитель — 2 ч. л.;

соль — щепотка.

Приготовление:

Взбейте яйцо с солью и сахаром, добавьте сметану. Постепенно всыпайте муку с разрыхлителем, тщательно перемешивая. Добавьте мак, дайте тесту постоять 15–20 минут. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

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