Хотите разнообразить привычные оладьи? Добавьте мак! Эти пышные, слегка хрустящие оладушки с нежным вкусом станут любимым завтраком для всей семьи.
Ингредиенты:
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яйцо — 1 шт.;
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сметана — 300 г;
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сахар — 2 ст. л.;
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мука — 170 г;
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мак — 1 ст. л.;
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растительное масло — 3 ст. л.;
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разрыхлитель — 2 ч. л.;
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соль — щепотка.
Приготовление:
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Взбейте яйцо с солью и сахаром, добавьте сметану.
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Постепенно всыпайте муку с разрыхлителем, тщательно перемешивая.
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Добавьте мак, дайте тесту постоять 15–20 минут.
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Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
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