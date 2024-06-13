Такие купюры больше не примут в магазине: плохие новости для россиян

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Несмотря на то что безналичная оплата набирает обороты, наличные деньги все равно никуда не денутся. Однако некоторые забывают о необходимости бережно относиться к деньгам. Так, некоторыми купюрами в магазине уже не удастся расплатиться.

В первую очередь речь идет о поврежденных купюрах. Банк России принимает банкноты с небольшими потертостями или пятнами, но нужно, чтобы были видны номинал, серия и основной рисунок. А вот разорванные или склеенные купюры в магазинах могут уже не принять.

Также не принимаются фальшивые деньги. Поэтому нужно уметь из различать, чтобы не стать фигурантом уголовного дела. Чтобы распознать фальшивку, нужно ознакомиться с признаками подлинности банкнот на сайте Банка России. Необходимо обращать внимание на водяные знаки, качество бумаги, защитные нити.

Ранее начальник управления кассовых операций Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Позднышева рассказала, что в случае обнаружения фальшивой купюры гражданам следует незамедлительно отнести ее в отделение полиции или ближайший банк. При этом она предупредила о необходимости внимательно проверять полученные купюры.