Так вкусно и просто, что обычные голубцы забудутся! Готовим в духовке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Любите голубцы, но не хотите тратить время на заворачивание? Попробуйте этот простой рецепт ленивых голубцов в духовке — все вкусы классического блюда, но готовится в разы быстрее!

Ингредиенты

Фарш (свино-говяжий) — 500 г

Рис — 100 г

Капуста белокочанная — 300 г

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Томатная паста — 2 ст. л.

Сметана — 3 ст. л.

Вода — 200 мл

Соль, перец, специи — по вкусу

Приготовление:

Рис отварите до полуготовности (10 минут). Капусту тонко нашинкуйте, морковь натрите, лук мелко нарежьте. Смешайте фарш, рис, половину овощей, добавьте соль и специи. Форму для запекания смажьте маслом, выложите оставшиеся овощи. Сверху распределите мясную смесь, слегка утрамбуйте. Смешайте томатную пасту, сметану и воду, залейте голубцы. Накройте фольгой и запекайте 40 минут при 180 °C, затем снимите фольгу и готовьте еще 20 минут.

Подавайте ленивые голубцы горячими, посыпав свежей зеленью. Это блюдо отлично сочетается со сметаной или чесночным соусом. Приятного аппетита без лишних хлопот!

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