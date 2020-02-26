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Около 1,2 тысячи российских организованных туристов находится в Южной Кореей, с которой РФ частично ограничивает авиасообщение из-за вспышки коронавируса. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Есть организованные туристы, около 1–1,2 тысячи человек. Всего за год — 323 тысячи человек, — рассказала ТАСС руководитель организации. Ранее NEWS.ru писал, что Россия с 1 марта временно прекращает авиасообщение...