https://static.news.ru/photo/a5c65b96-58a8-11ea-a7a7-fa163e074e61_660.jpgАлександр УссФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на предложение губернатора Красноярского края присвоить артисту звание почётного жителя региональной столицы. Музыкант посвятил этому свой очередной стих, отметив, что таким образом власть не решает проблемы, а «уводит от проблем».
Говорю, как с корешами.// На одном все корабле.// Так проблемы не решают,// Так уводят от проблем, — написал он на своей странице в Instagram.
Шнуров отметил, что красноярцам, которые «гарью дышат», не поможет его новое звание, передаёт «МК в Красноярске».
Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс предложил присвоить звание почётного жителя региональной столицы музыканту Сергею Шнурову, который написал несколько стихотворений о катастрофическом загрязнении воздуха в Красноярске, писал NEWS.ru.
В феврале Шнуров стал членом Партии Роста, кандидатом от которой может пойти на выборы в Госдуму. После вступления из Instagram музыканта исчезли критические стихотворения о президенте Владимире Путине и пенсионной реформе.