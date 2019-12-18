В Ботаническом саду МГУ в Москве в декабре неожиданно зацвели подснежники. Словно в сказке «12 месяцев» под открытым небом зацвели одуванчики, примулы, рододендрон даурский, форзиция, крокусы и морозники. По мнению специалистов, растения перепутали зиму с весной из-за аномально тёплой погоды. Если погода не изменится, то могут распуститься магнолии и сакура, добавляют сотрудники «Аптекарского огорода». При этом садовники отмечают, что растения могут не зацвести весной. Полюбоваться цветочным садом среди зимы можно в фотогалерее NEWS.ru.