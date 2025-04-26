Так готовили рыбу для боссов мафии — сицилийская классика на вашем столе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это блюдо подавали в лучших сицилийских домах — просто, вкусно и так, чтобы запомнилось навсегда. Готовим рыбу по-мафиозному: нежно, ароматно и с душой!

Ингредиенты:

филе белой рыбы (треска) — 1 кг;

помидор — 1 шт.;

лук — 50 г;

чеснок — 7 г;

петрушка — 30 г;

вода — 250 мл;

оливковое масло, соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

В сотейнике разогрейте масло, обжарьте лук и чеснок (4 минуты). Добавьте помидоры и петрушку, томите еще 4 минуты. Выложите рыбу, залейте водой и тушите 10 минут под крышкой. Приправьте, подавайте в глубоких тарелках с хрустящим хлебом.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.