Это блюдо подавали в лучших сицилийских домах — просто, вкусно и так, чтобы запомнилось навсегда. Готовим рыбу по-мафиозному: нежно, ароматно и с душой!

Ингредиенты:

  • филе белой рыбы (треска) — 1 кг;

  • помидор — 1 шт.;

  • лук — 50 г;

  • чеснок — 7 г;

  • петрушка — 30 г;

  • вода — 250 мл;

  • оливковое масло, соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. В сотейнике разогрейте масло, обжарьте лук и чеснок (4 минуты).

  2. Добавьте помидоры и петрушку, томите еще 4 минуты.

  3. Выложите рыбу, залейте водой и тушите 10 минут под крышкой.

  4. Приправьте, подавайте в глубоких тарелках с хрустящим хлебом.

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