Это блюдо подавали в лучших сицилийских домах — просто, вкусно и так, чтобы запомнилось навсегда. Готовим рыбу по-мафиозному: нежно, ароматно и с душой!
Ингредиенты:
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филе белой рыбы (треска) — 1 кг;
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помидор — 1 шт.;
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лук — 50 г;
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чеснок — 7 г;
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петрушка — 30 г;
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вода — 250 мл;
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оливковое масло, соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
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В сотейнике разогрейте масло, обжарьте лук и чеснок (4 минуты).
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Добавьте помидоры и петрушку, томите еще 4 минуты.
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Выложите рыбу, залейте водой и тушите 10 минут под крышкой.
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Приправьте, подавайте в глубоких тарелках с хрустящим хлебом.
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