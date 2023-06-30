Тайный сигнал ребенка на Первом канале сочли постановочным Физиономист Воеводин предположил, что тайный сигнал ребенка в телерепортаже Первого канала был спровоцирован

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Тайный сигнал ребенка о домашнем насилии, который был показан в сюжете «Мужского/Женского» на Первом канале, мог быть спровоцирован кем-то из взрослых, заявил NEWS.ru специалист по жестам и мимике, физиономист Олег Воеводин. По его словам, девочка выглядит спокойной и уверенной, говорит не приукрашивая, как есть.

Я полагаю, за кадром стоял человек, который подавал сигналы. Возможно, ее мама, так как речь шла в основном про нее. И этот человек в определенный момент показал, чтобы она это сделала, то есть это специально спровоцированный жест от третьего лица, который она просто повторила, — рассказал Воеводин.

Ранее в Сети распространились кадры из шоу «Мужское/Женское», на которых восьмилетняя девочка показала на камеру международный жест жертв домашнего насилия, используемый для того, чтобы позвать на помощь. Сюжет был посвящен семье, в которой постоянно происходят конфликты и через суд решается вопрос об опеке над младшим ребенком.

Внимание зрителей привлек жест восьмилетней девочки. Обнимая сестру во время рассказа о жизни с мамой, она вытянула в сторону руку и несколько раз спрятала большой палец в кулаке.

Пользователи разделились во мнениях. Кто-то призвал редакторов обратить внимание на ребенка, а кто-то счел появление жеста попыткой поднять просмотры.