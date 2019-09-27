https://static.news.ru/photo/b7863e78-e1b1-11e9-bfde-fa163e074e61_660.jpg Фото: poiskrf/instagram.com

В Брянской области стартовал поиск захоронений около 500 жителей, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в августе 1943 года. Их организовал поисковый отряд «Искатель» Брянского регионального отделения «Поискового движения России».

Как рассказал командир поискового отряда Сергей Гришин, одно такое захоронение было обнаружено в 2016 году в Брасовском районе вблизи деревни Хутор Холметский. Тогда подняли останки 60 человек. По рассказам местных жителей, неподалёку от этого места должны находиться захоронения ещё 500 убитых. На предполагаемой территории провели пробные раскопки и нашли останки 20 человек.

Характер повреждений показывает, что им стреляли в затылок. Есть ещё один момент, над которым предстоит серьёзно поработать — выяснить, из каких населённых пунктов сюда привозили людей на расстрел, — сообщил Гришин.

Если данные о захоронении подтвердятся, подъём останков планируется начать весной 2020 года, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что немецкая гуманитарная общественная организация «Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями» поможет опознать останки советского военнопленного. Жетон красноармейца нашёл личный состав Западного военного округа на месте нацистского концлагеря в Ленинградской области. Поисковые работы проводились в районе деревни Староселье. Всего на территории бывшего лагеря извлечены останки 76 граждан СССР, погибших из-за жестокого обращения захватчиков.