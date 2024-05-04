Тайна «смерти» Салтыкова, скандал Никитиных, майские бури: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости

Виктор Салтыков, Сергей и Татьяна Никитины

В Москве отменили концерт знаменитого в СССР барда Сергея Никитина после слухов о финансировании Вооруженных сил Украины, певец Виктор Салтыков заявил, что бывшая жена предсказала ему смерть от алкоголизма, сильные метели и снегопады обрушились на несколько регионов России — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что известно об «отмене» бардов Никитиных

В Москве отменили концерт заслуженного деятеля искусств России барда Сергея Никитина, самыми известными песнями которого являются «Большой секрет для маленькой компании» и «Под музыку Вивальди». В афише мероприятия Центра авторской песни указано, что юбилейное выступление артиста должно было состояться 13 июня. Причины отмены концерта Никитина неизвестны.

«Внимание! Концерт отменяется, купленные билеты можно сдать», — сказано в сообщении.

Незадолго до этого актриса Яна Поплавская выступила с громким заявлением и заявила, что Никитин и его супруга Татьяна, вместе с которой он выступает, перечисляют гонорары на помощь Украине. Она обратила внимание на анонс фестиваля с участием антироссийски настроенных артистов. В нем, по словам Поплавской, помимо актрисы Чулпан Хаматовой, поэтессы Веры Полозковой и певицы Манижи, были заявлены барды Никитины.

«Процент от сбора фестиваля традиционно идет на помощь Украине. Оказалось, что они (Никитины. — NEWS.ru) осудили начало СВО и сразу же перебрались в Америку к своему сыну. И занялись там записью роликов для антироссийской организации «Настоящая Россия». Она создана иноагентом Борисом Акуниным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru), чтобы собирать деньги для помощи Украине», — сообщила Поплавская.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Яна Поплавская

Актриса отметила, что не может понять знаменитостей, которые вредят своей стране. По мнению Поплавской, тех, кто спонсирует врагов России, стоит причислять к изменщикам Родины.

«Не могу понять этого диссидентства, вредительства своей стране. Спонсирование врагов своей Родины можно трактовать однозначно: измена Родине», — подчеркнула она.

Ответ Никитиных не заставил себя долго ждать. На официальном сайте музыкантов было опубликовано большое обращение, в котором они заявили, что появившаяся в Сети информация об этом — «злонамеренная ложь и клевета». Исполнители также заявили, что они приняли решение отказаться от участия в фестивале, который пройдет в Черногории.

«Прежде всего хотим сказать, что мы никогда не финансировали ВСУ и не собирались этого делать. То, что пишут в Сети, — злонамеренная ложь и клевета. Чтобы снять все сомнения, мы отказались от участия в фестивале „Возраст счастья“, который должен состояться в конце мая в Черногории. 21 апреля мы написали официальное письмо устроителям этого фестиваля и попросили снять наше имя из афиши», — говорится в сообщении.

Артисты заявили, что «никогда не пели в угоду политики и политикам и не ждали от государства никаких благ — квартир, должностей и гонораров». Также исполнители прокомментировали тот факт, что их сын живет в США и сами музыканты часто там бывают. По словам Никитиных, они на протяжении 30 лет регулярно навещают наследника.

«Наш сын уехал учиться в США в 1990 году. Его документы оформляло Гособразование СССР. Это было время разрядки и дружбы не только на правительственном уровне, но и между людьми наших стран. Наш единственный сын женился, родились внуки, и они живут в США. Мы, естественно, стали частыми гостями его семьи. И такой жизнью мы живем последние 30 лет», — отметили музыканты.

Сергей и Татьяна Никитины были почти культовыми фигурами в интеллигентной творческой среде в СССР в 1970-х и позже. Они учились на физико-математическом факультете МГУ и участвовали в студенческой агитбригаде. Именно там они начинали свою карьеру. Большая часть репертуара бардов — это песни Сергея Никитина на стихи выпускников физмата.

Впоследствии наибольшую известность Никитиным принесли композиции на стихи поэтессы Юнны Мориц — «Собака бывает кусачей», «Резиновый ежик», «Большой секрет для маленькой компании». В 1976 году вышел фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!», в котором прозвучали песни в исполнении Сергея Никитина, в 1980-м советские зрители увидели оскароносную картину «Москва слезам не верит», в которой звучит композиция дуэта «Александра». В 1980-х годах барды писали музыку и для других популярных фильмов, радиоспектаклей и постановок.

Фото: Culture_RF/Global Look Press Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Тайна «смерти» Салтыкова: что предсказала артисту бывшая жена

Певец Виктор Салтыков, который известен как вокалист групп «Мануфактура», «Форум» и «Электроклуб», рассказал, что бывшая жена Ирина предсказывала ему смерть от алкоголизма. Однако, по его словам, несмотря на слова экс-супруги, сейчас он счастливо женат и растит еще двух детей.

«Мне предсказывали, что я умру под забором. Первая моя супруга, она мне очень сильно предсказывала, что я сопьюсь, буду алкоголиком. И вообще все это кончится так: плохо и неприятно. Но тем не менее», — сказал Салтыков.

Исполнитель рассказал, что его вторую жену, с которой он состоит в браке 30 лет, тоже зовут Ирина. Салтыков назвал нынешнюю супругу замечательным человеком. При этом, как он признался, первые отношения были для него адом.

«Для меня женщина — это все-таки женщина. У Иры это понятие „женщина“ немного другое. Я не люблю грубых женщин. Я не люблю хамок. Хорошая матершинница [Ирина Салтыкова]. <...> Женщина все-таки должна быть женщиной», — поделился Салтыков.

Певец подчеркнул, что бывшая супруга в его глазах вела себя неприятно. Салтыков также утверждает, что ее сложно переубедить в чем-то.

«Если человек злой, как его можно сделать добрым? Это нереально. Я не люблю жить со злыми людьми», — сказал он.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Ирина Салтыкова

Салтыков отметил, что обрел семейное счастье именно после встречи со второй супругой Ириной. По словам артиста, для счастливой семейной жизни необходимо «сочетание душевности и характеров человеческих». Исполнитель вспомнил, что познакомился с будущей супругой, когда ей было всего 17 лет.

«Ей было 17. Мне было уже за 30. Я не видел между нами разницы вообще. После тяжелой семейной первой жизни мне было тяжело, я увидел совершенно близкое мне создание, которое именно меня понимало. Мы нашли друг друга, наши души нашли друг друга. И поэтому у нас все получается», — объяснил Салтыков.

Вспоминая про жизнь в Советском Союзе, певец заявил, что тот период времени был прекрасен во всем. В частности, не было социального разделения, были «нормальными» школы и учителя, а родители не лезли в школьное воспитание детей. Современная молодежь, по его словам, необязательная.

«В Советском Союзе мне нравилось все. Люди, которые жили. <...> Все, что сегодня сохранилось, оно сохранилось за счет нашего поколения. Смотрю на молодежь со стороны — необязательные. Слово дали — не выполнили. Мы были другие. Мы были, конечно, тоже не идеальными часто... [но] всегда были заточены на каком-то движении, созидании», — высказался он.

Люди, жившие в то время, понимали, что деньги надо зарабатывать. Для этого надо было «куда-то идти работать» — хоть кочегаром, как Виктор Цой, хоть охранником в ломбарде, как сам Салтыков. В советское время, говорит он, были все равны, а выделялись только очень одаренные и талантливые.

«Сегодня можно взять козу и сказать: „Эта коза самая поющая в мире“. И вливая в нее определенные средства, могут внушить народу, что это здорово. Это болезнь общества. Строй здесь ни при чем», — уверен певец.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Виктор Салтыков

Майские метели: какие регионы России утопают в снегу

4 мая жителей южных районов Свердловской и северной части Челябинской областей ждал неприятный погодный сюрприз. На регионы обрушились сильные метели и обильный снегопад. В Уральском гидрометцентре предупреждали, что в некоторых районах скорость ветра может достигать 15 м/с. По словам синоптиков, при выпадении сильных осадков также возможны интенсивные подъемы уровней воды в небольших реках.

«Ночью и в первой половине дня 4 мая на юге Свердловской и крайнем севере Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные осадки, преимущественно в виде снега, сильные гололедные явления (налипание мокрого снега, гололед, гололедица), местами метель при ветре до 15 м/с, установление временного снежного покрова», — говорили в региональном Гидрометцентре.

Как пояснили специалисты, причиной непогоды стал циклон, формирующийся над Уралом. Синоптики подчеркнули, что в течение следующего дня он отойдет к восточным границам Свердловской области, поэтому осадки к вечеру ослабеют.

Из-за снегопадов в нескольких городах Свердловской области случились сбои электроэнергии. Речь идет о Ревдинском, Дегтярском, Нижнесергинском городских округах, а также пригородных населенных пунктах Екатеринбурга. Линии электропередачи повредились упавшими заснеженными деревьями и налипшим мокрым снегом. Более 50 специалистов, оснащенных двумя десятками спецтехники, занимались ликвидацией последствия мощного снегопада в регионе. Их работа осложнялась обильными осадками, из-за чего приходится расчищать себе путь.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бушующая в регионах стихия остановила пассажирский поезд «Орлан», следовавший из Челябинска в Екатеринбург. Состав застрял на полпути из-за снегопада. По словам очевидцев, это произошло вследствие обрыва контактной сети. Вагоны простояли на станции Полевской из-за непогоды около 30-40 минут.

Майские снегопады ожидаются и в Московском регионе. Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал, что на следующей неделе в российскую столицу придут заморозки, а во вторник, 7 мая, не исключен небольшой снег. По его словам, с 6 по 8 мая ночные температуры будут в районе плюс 1–5, а заморозки стоит ждать ближе к 9 мая. Ильин отметил, что температура воздуха будет отставать от нормы на 4–6 градусов.

«Во вторник по области могут пройти кратковременные дожди, не исключен небольшой снег — особенно в северных районах Московской области. Увидим ли мы снег непосредственно над Москвой? Это вопрос времени. Но предположить мы это можем. Скорее всего, это произойдет в утренние часы во вторник. Возможно, что мы и в среду увидим небольшие снежинки — покружатся так называемые белые мухи», — сказал Ильин.

Предстоящий День Победы для жителей и гостей Москвы станет самым холодным за последние 25 лет. Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, 9 мая в столице ожидается облачная погода с прояснениями, порывистый ветер и низкие температуры. Кроме этого, возможны кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Причиной аномально холодной погоды станет циклон, который принесет студеный воздух из акватории Карского моря.

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