Тайна монастырского пирога: постная выпечка, которая тает во рту

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Этот рецепт мне достался от знакомой монахини, и теперь он стал главным хитом на наших семейных праздниках. Удивительно, но в этом пироге нет ни яиц, ни молока, ни сливочного масла — за счет чего он получается таким нежным?

Тесто замешиваем до состояния мягкого пластилина на минералке с газом (1 стакан), добавляем 3 ст. л. растительного масла, щепотку соли и муку. Для начинки тушим капусту с луком и грибами (можно взять соленые грузди для пикантности).

Особенность выпекания — сначала ставим в очень горячую духовку (220 градусов) на 10 минут, затем убавляем до 180 и печем еще 20 минут. Готовый пирог смазываем растительным маслом и накрываем полотенцем — так корочка станет мягкой и ароматной.

Эти рецепты проверены временем и сотнями благодарных едоков. Попробуйте — и обычные продукты заиграют новыми вкусами!

Ранее сообщалось, что намазки — это всегда отличная закуска: недорогая, сытная и аппетитная. Они нравятся многим и выручают, когда нужно быстро приготовить что-то к приходу гостей.