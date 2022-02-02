Таджикский блогер порвал российский паспорт на камеру

Блогер из Таджикистана Михрон Хакимов, который проживает в России, выложил видео на своей странице в TikTok, где он вырывает страницы из российского паспорта, а затем рвёт обложку на части. После шквала критики блогер удалил видео и опубликовал новую запись с извинениями в адрес «всего российского народа». Молодой человек объяснил свои действия тем, что паспорт принадлежал другу, а срок его действия уже истёк. Копию видеозаписи опубликовало издание РБК на своей странице в YouTube.

Хочу принести свои искренние извинения всему российскому народу за содеянные ошибки, — заявил Хакимов.

Несмотря на раскаяние, уроженцу Таджикистана может грозить уголовное дело по статье 329 Уголовного кодекса РФ «Надругательство над государственными символами Российской Федерации». В законе нет принципиальной разницы, где размещены герб и флаг.

Если Хакимов является гражданином России, то максимальное наказание по этой статье составит один год лишения свободы. В противном случае его могут лишить вида на жительство, а также депортировать из страны с последующим запретом на въезд.

Ранее в Калуге против 26-летней девушки, которая сфотографировалась с обнажёнными ягодицами на фоне храма и выложила кадры в соцсетях, возбудили уголовное дело об оскорблении религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК), говорится на сайте местной прокуратуры. Девушке грозит до года ограничения свободы или до 200 тысяч рублей штрафа.