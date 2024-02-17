Таджикистан, отъезд из РФ, развод: куда пропал Александр Кержаков

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Александр Кержаков

Экс-игрок петербургского «Зенита» Александр Кержаков — российский спортсмен, трехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА, который в последнее время отошел от футбольной и тренерской карьеры. Чем сейчас занимается, какой клуб может возглавить?

Чем известен Кержаков

Александр Кержаков родился 27 ноября 1982 года в Ленинградской области в городе Кингисепп. В 1993 году Кержакова приняли в СДЮСШОР «Зенит», где он тренировался под руководством Сергея Романова. С 12 лет жил в интернате.

Затем выступал за футбольный клуб «Светогорец» (Светогорск). В 2000 году был приглашен на просмотр в «Зенит». Свой первый матч за команду с берегов Невы провел против «Ротора» в 2001 году, в этом же сезоне клуб завоевал бронзовые медали чемпионата России.

В 2002 году он был впервые вызван в национальную сборную страны, а в 2003 году стал серебряным призером российского чемпионата. В сезоне 2004 года стал лучшим бомбардиром в РФ, забив 29 мячей. В 2006 году перешел в «Севилью», с которой выиграл Кубок и Суперкубок Испании, а также Кубок УЕФА.

В 2008 году Кержаков приехал в Россию, перейдя в московское «Динамо», а через два года вернулся в петербургский клуб. В 2013 году стал лучшим бомбардиров в истории России, в матче со «Спартаком» он забил 208-й мяч в своей карьере. 6 августа 2017 года Александр Кержаков завершил свою профессиональную карьеру.

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press Александр Кержаков

Затем Кержаков успел поработать наставником сербского «Спартака», кипрской «Кармиотиссы», «Томи» и «Пари Нижний Новгород».

Что известно о личной жизни

С 2005 по 2010 год был женат на Марии Головой, в браке у них родилась дочь Дарья. После этого на протяжении нескольких лет состоял в отношениях с Екатериной Сафроновой, которая родила ему сына Игоря в 2014 году.

С 2015 по 2019 год был женат на Милане Тюльпановой. В барке появился сын Артемий. Развод был скандальным, поскольку Тюльпанова сначала обвиняла спортсмена в том, что он якобы хотел отобрать у нее сына, а затем призналась, что лечилась от наркозависимости.

4 июня 2022 года Кержаков женился на продюсере Евгении Ледащевой, с которой он познакомился во время шоу «Команда на прокачку» в 2017 году.

Что Кержаков говорил про отъезд из РФ и спецоперацию

В интервью журналисту Нобелю Арустамяну в апреле 2023 года спортсмен признался, что испугался происходящего, поэтому решил уехать из России.

«Не сбежать, не откреститься, не эмигрировать — просто уехать в данный промежуток времени и побыть где-то далеко. Потому что каждый день ты видишь, читаешь новости. К тебе приходит осознание масштабности всего, что происходит. Мне и моей супруге стало очень тяжело, и мы уехали», — объяснил он.

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва» Александр Кержаков

Чем занимается сейчас, какой клуб может возглавить

20 января в своих социальных сетях Александр Кержаков опубликовал фото из коммуны в Австрии Целль-ам-Зе, где он запечатлен один на фоне гор.

«Полярник», — подписал фото спортсмен.

14 февраля в интервью Legalbet он признался, что сейчас готов рассматривать любые предложения от футбольных клубов на должность главного тренера.

«Как я говорил, готов рассматривать любые предложения, вне зависимости от страны. Для меня очень важным фактором при выборе команды являются амбиции, цели и задачи, которые ставят перед собой. Из Казахстана конкретных предложений не было», — сказал он.

Вчера, 16 февраля, в СМИ появилась информация, что Кержаков может возглавить клуб из Душанбе «Истиклол», но в пресс-службе команды опровергли эти данные.

«Мы не можем подтвердить эту информацию. Не ведем переговоры с Кержаковым. Наша команда два дня назад возобновила тренировки после Кубка Азии, на котором выступали несколько наших футболистов. В ближайшие дни мы объявим имя нового главного тренера», — заявили в пресс-службе корреспонденту «Спорт-Экспресса».

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