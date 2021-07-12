Таджики требуют наказать блогера, осквернившего храм в Москве

Глава Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов заявил «Газете.Ru», что блогера Руслана Бобиева, нужно судить по всей строгости закона, несмотря на его извинения. В конце сентября он и его подруга Анастасия Чистова разместили в своих аккаунтах в Instagram фотоснимки, на которых имитировали оральный секс неподалеку от храма Василия Блаженного.

Я бы дал ему самое строгое наказание: за оскорбление символов России, за разжигание межнациональной розни, за оскорбление чувств верующих, нарушение общественного порядка. Считаю, что 10 месяцев — очень мягкое наказание, — рассказал Давлатов.

Он добавил, что своими действиями он оскорбил не только чувства православных россиян, но и «таджиков и мусульман». Он напомнил, что в культуре Таджикистана даже между супругами принято держать дистанцию в публичных местах.

Ранее стало известно, что в Саратове напротив здания областного ГУ МВД неизвестные перекрыли проезжую часть и устроили народное гулянье. Очевидцы сообщили, что автомобили были частью свадебного кортежа, который остановился посреди дороги, чтобы отметить событие.

Участники мероприятия вышли из своих машин и стали пускать фейерверки и стрелять в воздух. Свидетели сообщили, что свадьбу отмечали представители одного из кавказских народов. Из-за инцидента остальным автомобилистам пришлось объезжать нарушителей по тротуару.