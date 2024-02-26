Табу на Назарова, россиянка Успенская, отставка Макрона: что будет дальше

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Худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский закрыл актеру Дмитрию Назарову обратную дорогу в театр, родившаяся на Украине певица Любовь Успенская решила получить российское гражданство, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал отправить президента Эммануэля Макрона в отставку из-за предложения помочь Украине, в Госдуме готовят закон, который снимет с россиян ответственность за поверку счетчиков воды, газа, тепла и электричества — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Примет ли Хабенский Назарова обратно в МХТ им. Чехова?

Художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский счел невозможным возвращение актера Дмитрия Назарова на сцену театра. При этом он отметил, что тот пока не просился обратно.

«Мой маленький жизненный опыт подсказывает, что тот, кто предал однажды, к этому обязательно еще вернется», — сказал Хабенский на вечере «Художественный разговор с художественным руководителем».

После начала спецоперации на Украине актер завел YouTube-канал и стал публиковать материалы с критикой российских властей. Около полугода деятельность артиста оставалась незамеченной, он продолжал играть в Москве в спектаклях, сниматься в кино и рекламе, озвучивать мультфильмы.

В январе 2023 года Хабенский уволил из театра и Назарова, и его супругу Ольгу Васильеву, которые осудили проведение спецоперации. Актер заявил, что худрук был вынужден пойти на такую меру ради получения брони на артистов театра. Васильева и Назаров написали заявления об уходе по собственному желанию.

Со временем актер изменил свое мнение. Назаров заявил, что Хабенский уволил его из-за политических высказываний. Актер предположил, что его ситуация должна была показать другим артистам, как санкции могут быть применены к любому человеку вне зависимости от его статуса.

«Хабенский нашел себе оправдания — сохранил труппу, сохранил театр. Ради этого избавился от нас. Мы хотели его оправдать, что он спас 29 парней-актеров от мобилизации. Прошло время, и теперь мы точно знаем, что это было ложью», — заявил Назаров в одном из интервью.

В апреле 2023 года его оштрафовали на 50 тысяч рублей по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП из-за размещения в Сети антироссийских материалов (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты государственных интересов и ее граждан).

После увольнения из театра Назаров и Васильева уехали с гастролями в Израиль, а затем во Францию. Они выступили в Париже в Доме офицеров французской армии с программой, состоящей из авторских романсов, стихов и басен артиста, а также из песен на русском и французском языках.

По последним данным, супруги живут в Каннах. Жена Назарова рассказывала в одном из интервью, что недвижимость за границей они приобрели 10 лет назад.

Доходы Назарова после переезда за границу сократились. В России он мог получать за один день съемок 200 тысяч рублей. За границей на его концерты приходит мало зрителей — актер готовился давать спектакли в Латвии, но выступления были отменены из-за нераспроданных билетов.

В октябре 2023 года Назаров планировал выступить в Смоленске, о чем сообщал Telegram-канал Mash. Показ спектакля отменили, а активист движения «Отцы России» Андрей Згонников обратился в прокуратуру с призывом запретить артисту выступать в РФ.

Прошлым летом сообщалось, что Назаров и Васильева работают над проектом под названием «Наша судьба связана с эмиграцией» и планируют гастролировать с ним по различным странам.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Дмитрий Назаров

Почему Успенская решила получить российское гражданство?

Певица Любовь Успенская рассказала, что решила получить российское гражданство. Исполнительница родилась на Украине и долгое время жила в США, но теперь они с дочерью намерены остаться в России.

«Да, я американская гражданка. И моя дочка тоже. Но мы решили получить российское гражданство. Хотя я родилась на Украине, но я люблю Россию, считаю, что это моя страна и никогда в жизни из России я не хочу уезжать», — сказала Успенская.

Певица отметила, что для получения документа им пришлось сдавать экзамен по русскому языку вместе с представителями ближнего зарубежья. По словам Успенской, у экзаменаторов не возникло к ней вопросов, однако ее дочь, проживавшую в США с рождения, решили опросить дополнительно. Исполнительница рассказала, что в результате она дала понять им о необходимости поступать «поаккуратнее».

За что Макрона хотят отправить в отставку?

Лидер националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил за отставку французского лидера Эммануэля Макрона. На своей странице в Twitter (X) он объяснил, что его призыв вызван решением президента страны увеличить помощь ВСУ.

«Он собирается потратить еще больше денег на Украину за счет Франции, особенно наших фермеров! Давайте уберем его отсюда, и побыстрее!» — заявил политик.

Он добавил, что таким образом Макрон провоцирует фермеров на еще большие протесты и возмущения.

Ранее фермеры, устроившие массовые протестные акции, потребовали отставки Макрона. Между протестующими и полицией произошли стычки, известно о нескольких пострадавших. Французский президент предложил лидерам профсоюзов и фермеров провести разговор на открытии выставки сельскохозяйственной продукции. Диалог продлился два часа.

При этом виртуальный саммит G7 прошел без Эммануэля Макрона. Событие состоялось в субботу под председательством Италии. Французский лидер в этот момент находился в Париже на сельскохозяйственной выставке, где были протестующие фермеры.

Фото: Pontus Lundahl/Keystone Press Agency/Global Look Press Эммануэль Макрон

Как в России будут бороться со «счетчиковой мафией»?

Госдума разрабатывает закон, который снимет с россиян ответственность за поверку счетчиков воды, газа, тепла и электричества. Информацию о разработке такого законопроекта подтвердила депутат от КПРФ Нина Останина.

«В правительстве, Думе и в экспертном сообществе обсуждается законопроект, который может полностью отменить поверку счётчиков, передавая их на баланс водоканалов и освобождая потребителей от ответственности за их эксплуатацию без поверки. Считаю эту идею совершенно правильной и полностью ее поддерживаю», — заявила Останина.

По убеждению авторов инициативы, следить за показаниями счетчиков и их техническим состоянием должны не жильцы, а специалисты из соответствующих компаний.

Глава комитета Госдумы по социальной политике Валерий Рязанский предположил, что управляющая компания должна будет заключать со специализированной организацией договор на все квартиры, и уже в рамках этого договора будут проводиться проверочные мероприятия без дополнительного обращения собственника.

По данным СМИ, мошенничество с фальшивой поверкой счетчиков происходит во многих регионах России. «МК-Волгоград» в феврале 2024 года сообщал о злоумышленниках, которые ходят по квартирам в Волгограде и навязывают услуги по поверке. Такие же замечены и в городе-спутнике Волжском: «Волгоградская правда» отмечает, что «счетчиковая мафия» разбрасывает по почтовым ящикам предложения о «поверке», замаскированные под официальные документы.

Как пишет «Волжская правда», мошенники в Волжском могут быть частью преступной сети федерального масштаба. Они в первую очередь работают с пенсионерами, которые привыкли доверять официально выглядящим бумагам.

«Аферисты ходили по квартирам, представляясь метрологической службой, срывали пломбы, меняли счётчики и только потом озвучивали стоимость своих действий. Суммы по замене приборов доходили до 15 600 рублей в четырехкомнатной квартире», — рассказала начальник службы правового обеспечения МУП «Водоканал» Алина Егиазарян.

Специалисты отмечают, что аналогичные объявления появляются по всей России. В службах ЖКХ говорят, что отличить мошенников очень просто: настоящие коммунальщики никогда не предлагают и не навязывают услуги по поверке счетчиков — метрологический контроль производится по заявке жильцов.

Аферисты пытаются убедить хозяев, что счетчик уже неисправен, и требуют немедленно пустить в квартиру для его поверки. Тех, кто не хочет пускать незнакомцев в дом, запугивают, утверждая, что они будут платить «за всех неплательщиков в доме».

Если мошенников впускают внутрь, они изображают поверку счетчика (даже не используя специальное метрологическое оборудование), после чего выставляют счет в 1,5–2 тысячи рублей. В некоторых случаях аферисты могут незаметно сорвать пломбу на счетчике — после чего начинают угрожать хозяевам ответственностью и штрафом в 15–30 тысяч рублей. По их словам, можно «решить проблему», заплатив им часть этой суммы в карман.

Также мошенники могут объявить счетчик воды неисправным и предлагают его заменить. При этом они «из кармана» продают новый счетчик за 4–6 тысяч рублей, а свои услуги оценивают еще в 3–4 тысячи рублей. При этом на деле ни дешевый счетчик, ни стоимость работ по его замене не могут стоить дороже тысячи рублей. Также они предлагают внести «предоплату» за некий новый, очень современный и позволяющий экономить больше счетчик. Получив деньги, мошенники исчезают.

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