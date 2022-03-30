Табачные магазины сообщили о нехватке табака для самокруток

Сложности с логистикой на фоне событий на Украине и колебания курсов валют привели к перебоям с поставками в РФ табака для самокруток, около 70% импорта которого приходилось на страны ЕС. Специализированные магазины отмечают сокращение ассортимента: по словам экспертов, на перестройку логистики могут уйти месяцы, пишет «Коммерсант».

Председатель совета директоров Погарской сигаретно-сигарной фабрики Игорь Моисеев отмечает , что перебои с поставками могут быть связаны прежде всего с ограничениями логистики с ЕС: основными поставщиками табака для самокруток в РФ были Германия, Дания и Нидерланды, и большая часть грузов перевозилась автомобильным транспортом через Белоруссию.

В нынешних же условиях гарантировать получение груза невозможно даже с предоплатой, тем более что большинство работающих на рынке поставщиков представляют собой малые и средние компании с ограниченными ресурсами. Моисеев уточнил, что в дальнейшем российский табак для самокруток подорожает меньше импортного, но валютная составляющая есть и в нём.

Главный редактор информагентства «Русский табак» Максим Королёв отмечает, что на фоне нехватки табака для самокруток его потребители могут временно перейти на дорогие сигареты и иные продукты. Он уточняет, что табак в РФ поставляется в основном из Африки и Южной Америки, в торговле с которыми нет ограничений. В свою очередь представитель BAT (бренды Dunhill, Kent, Pall Mall) Олег Барвин отмечает, что объём рынка самокруток в России невелик и вряд ли окажет заметное влияние на спрос на сигареты или альтернативные продукты с никотином.

Ранее стало известно, что средний возраст начала курения табака в стране составляет 17–19 лет, а потребление других никотинсодержащих изделий начинается в возрасте 12–15 лет. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предложил ужесточить политику государства в борьбе с курением, подняв легальный возраст для никотинсодержащей продукции в России с 18 до 19 лет, через два года — с 19 лет до 20 лет, а через три — до 21 года. Также Давыдов предлагает повысить штрафы за вовлечение в курение несовершеннолетних до 20–40 тысяч рублей вместо нынешних двух-трёх тысяч и ужесточить наказание и для продавцов такой продукции, нарушающих закон.