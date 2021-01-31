СЖР сообщил о задержании 60 журналистов на митингах

https://static.news.ru/photo/fda3d768-63e6-11eb-ad5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Союз журналистов России (СЖР) насчитал около 60 задержаний сотрудников СМИ в ходе акции в поддержку политика Алексея Навального, сообщил глава объединения Владимир Соловьёв.

Так он ответил на вопрос о том, сколько сотрудников СМИ задержали на акции, передаёт РИА Новости.

[По состоянию] на 19:00 [число задержанных журналистов] приближается к 60, — сказал он.

При этом, по данным правозащитной организации «ОВД-Инфо», в России было не меньше 82 задержаний журналистов. Журналисты оказались в автозаках в 31 городе. Больше всего представителей прессы уводили в Москве, где задержали 22 журналиста. В Санкт-Петербурге задержали семь сотрудников СМИ, в Самаре — шесть, в Сочи и Хабаровске — по четыре.

Согласно статье 144 УК РФ, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов со стороны физического лица наказывается штрафом до 80 тысяч рублей, обязательными или исправительными работами. Если преступление совершено с использованием служебного положения, нарушителю грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, обязательными, исправительными или принудительными работами либо лишением свободы на срок до трёх лет.

Силовики задержали на акциях по всей стране как минимум 4567 человек. Наибольшее число задержанных в Москве, где за несколько часов с начала акции увели 1450 человек. На втором месте по этому показателю Санкт-Петербург (997 задержанных), на третьем — Красноярск (194 задержанных).

Как писал NEWS.ru, московские силовики решили вывозить задержанных в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru