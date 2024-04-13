Сжигающая до 500 калорий домашняя тренировка из Китая покорила соцсети В Китае придумали танцевальное упражнение, сжигающее до 500 калорий

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В Китае придумали домашнюю тренировку, способную помочь человеку сжечь до 500 калорий, сообщает Marie Claire. Как пишет журнал, речь идет о танце по методике Киат Джуд Дай, который начал распространяться в соцсетях. Пользователи оценили эффективность упражнения.

Как передает издание, для выполнения упражнения не нужно специальное оборудование, необходима лишь спортивная форма и зажигательная музыка. Для того, чтобы правильно выполнить тренировку, нужно поставить ноги немного шире плеч и слегка согнуть их в коленях, поднять руки наверх, напрячь ягодичные мышцы и пресс. После этого следует резко двинуть бедрами вперед, расслабить мышцы, вернуться в исходное положение и повторять комплекс на протяжении трех минут в танцевальном ритме. Рекомендуется делать по пять подходов.

Ранее фитнес-тренер, физиолог Никита Скрипник заявил, что бег, несмотря на свою пользу, противопоказан беременным, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами с тазобедренными суставами. По его словам, с осторожностью нужно бегать людям с лишним весом. Тренер добавил, что бегать запрещено людям с проблемами опорно-двигательного аппарата ниже поясничного отдела позвоночника, а также тем, у кого проблемы с коленными суставами и голеностопом.