Сжегший российский паспорт певец Шарлот признался в любви к SHAMAN

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Эдуард Шарлот

Блогер и начинающий певец Шарлот, которого арестовали после публичного сожжения российского паспорта перед видеокамерой, признался, что очень любит артиста SHAMAN и с удовольствием запишет с ним совместный трек. Он также рассказал Telegram-каналу SHOT, что хочет переродиться и смыть с себя позор.

Я очень хочу переродиться и смыть позор. Я хочу быть тем, кто обогащает нашу страну дальше, и впредь ничем таким заниматься не имею права. С SHAMAN с удовольствием [запишу совместный трек]. Я очень люблю Ярослава Дронова, семь лет уже его знаю, — признался Шарлот.

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга ранее арестовал Шарлота на 13 суток за мелкое хулиганство. Певца задержали минувшей ночью в аэропорту Пулково, когда он вернулся из-за границы. Ему вменили несколько административных правонарушений, в частности по статьям об умышленной порче паспорта и дискредитации армии. Свою вину он полностью признал.

Глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов считает, что Шарлот мог бы отправиться добровольцем в зону спецоперации и отдать долг Родине. По его мнению, таким образом начинающий певец покажет пример подрастающему поколению.