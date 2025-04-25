Хотите приготовить сытный и бюджетный ужин без лишних хлопот? Перловка с фаршем — идеальное решение! Это блюдо получается ароматным, питательным и готовится всего за полчаса.
Ингредиенты (на 4 порции)
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Перловка — 1 стакан
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Фарш (говяжий/свиной/куриный) — 400 г
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Лук — 1 шт.
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Морковь — 1 шт.
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Болгарский перец — 1 шт.
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Хмели-сунели — 1 ч. л.
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Растительное масло — 2 ст. л.
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Вода — 2,5 стакана
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Сливочное масло — 20 г
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Зелень, соль, перец — по вкусу
Приготовление
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Перловку промойте и замочите на 1 час (можно на ночь).
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Лук, морковь и перец нарежьте кубиками, обжарьте на масле.
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Добавьте фарш, обжаривайте 5 минут.
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Всыпьте перловку, специи, залейте водой.
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Тушите под крышкой 25 минут на медленном огне.
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В конце добавьте сливочное масло и зелень.
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