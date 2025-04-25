Сытный ужин за полчаса! Превращаем простую перловку в мясо-овощной шедевр

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Хотите приготовить сытный и бюджетный ужин без лишних хлопот? Перловка с фаршем — идеальное решение! Это блюдо получается ароматным, питательным и готовится всего за полчаса.

Ингредиенты (на 4 порции)

Перловка — 1 стакан

Фарш (говяжий/свиной/куриный) — 400 г

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Хмели-сунели — 1 ч. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Вода — 2,5 стакана

Сливочное масло — 20 г

Зелень, соль, перец — по вкусу

Приготовление

Перловку промойте и замочите на 1 час (можно на ночь). Лук, морковь и перец нарежьте кубиками, обжарьте на масле. Добавьте фарш, обжаривайте 5 минут. Всыпьте перловку, специи, залейте водой. Тушите под крышкой 25 минут на медленном огне. В конце добавьте сливочное масло и зелень.

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