Хотите приготовить сытный и бюджетный ужин без лишних хлопот? Перловка с фаршем — идеальное решение! Это блюдо получается ароматным, питательным и готовится всего за полчаса.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Перловка — 1 стакан

  • Фарш (говяжий/свиной/куриный) — 400 г

  • Лук — 1 шт.

  • Морковь — 1 шт.

  • Болгарский перец — 1 шт.

  • Хмели-сунели — 1 ч. л.

  • Растительное масло — 2 ст. л.

  • Вода — 2,5 стакана

  • Сливочное масло — 20 г

  • Зелень, соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Перловку промойте и замочите на 1 час (можно на ночь).

  2. Лук, морковь и перец нарежьте кубиками, обжарьте на масле.

  3. Добавьте фарш, обжаривайте 5 минут.

  4. Всыпьте перловку, специи, залейте водой.

  5. Тушите под крышкой 25 минут на медленном огне.

  6. В конце добавьте сливочное масло и зелень.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.