Иногда хочется чего-то домашнего, сытного и несложного. Салат «Нежность» с курицей, черносливом и грецкими орехами именно такой. Он словно сочетает в себе тепло семейных праздников, аромат любимой кухни и щепотку ностальгии. Расскажем, как приготовить салат «Нежность» с курицей, черносливом и грецкими орехами, чтобы все за столом попросили добавки.
Для готовки вам понадобятся
- Отварное куриное филе — 0,3 кг
- Вареное яйцо — 3 штуки
- Тертый сыр — 0,1 кг
- Грецкие орешки — горсть
- Чернослив — 0,1 кг
- Майонез — на вкус
- Соль — на вкус
- Черный перец — на вкус
Способ приготовления
- Чернослив залить горячей водой на 8 минут. Измельчить любым удобным способом.
- Орехи слегка обжарить на сковороде без масла. После их следует порубить их ножом.
- Курицу нарезать на кубики средних размеров.
- Яйца тоже порезать кубиками.
- Остается соединить ингредиенты слоями — филе, майонез, сухофрукты, майонез, яйца, майонез, сыр, орехи.
- Оставить в холоде на полчаса.
Также советуем приготовить рулетики из ветчины с сыром и чесноком.
Читайте также:
Курица с брокколи в сливочном соусе: ужин для худеющих
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Готовим нежный салат из крабовых палочек по классическому рецепту
Классический рецепт аппетитного салата «Мимоза»