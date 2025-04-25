Иногда хочется чего-то домашнего, сытного и несложного. Салат «Нежность» с курицей, черносливом и грецкими орехами именно такой. Он словно сочетает в себе тепло семейных праздников, аромат любимой кухни и щепотку ностальгии. Расскажем, как приготовить салат «Нежность» с курицей, черносливом и грецкими орехами, чтобы все за столом попросили добавки.