Иногда хочется чего-то домашнего, сытного и несложного. Салат «Нежность» с курицей, черносливом и грецкими орехами именно такой. Он словно сочетает в себе тепло семейных праздников, аромат любимой кухни и щепотку ностальгии. Расскажем, как приготовить салат «Нежность» с курицей, черносливом и грецкими орехами, чтобы все за столом попросили добавки.

Для готовки вам понадобятся

  • Отварное куриное филе — 0,3 кг
  • Вареное яйцо — 3 штуки
  • Тертый сыр — 0,1 кг
  • Грецкие орешки — горсть
  • Чернослив — 0,1 кг
  • Майонез — на вкус
  • Соль — на вкус
  • Черный перец — на вкус

Способ приготовления

  1. Чернослив залить горячей водой на 8 минут. Измельчить любым удобным способом.
  2. Орехи слегка обжарить на сковороде без масла. После их следует порубить их ножом.
  3. Курицу нарезать на кубики средних размеров.
  4. Яйца тоже порезать кубиками.
  5. Остается соединить ингредиенты слоями — филе, майонез, сухофрукты, майонез, яйца, майонез, сыр, орехи.
  6. Оставить в холоде на полчаса.

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