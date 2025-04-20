Нежный сырно-овощной суп с копченой паприкой. Это очень простое блюдо, но добавки попросят все! Лёгкий, но сытный обед всего за 20 минут! Нежный сырно-овощной суп с копченой паприкой — это идеальное решение для быстрого и питательного обеда. Этот суп идеален для семейного ужина или легкого обеда и станет любимым блюдом на вашем столе.
Ингредиенты (на 4 порции)
- Брокколи и цветная капуста — по 250 г
- Картофель — 200 г
- Морковь — 150 г
- Лук репчатый — 50 г
- Сыр плавленый сливочный — 2 блока (160 г)
- Чеснок — 1 зубчик
- Вода — 2 л
- Соль, перец, копчёная паприка
- Для подачи: креветки/курица, ржаные сухарики
Приготовление
1. Основной этап. Нарежьте капусту и картофель кубиками, варите 15 минут до мягкости. Сделайте зажарку из моркови и лука. Добавьте ее в суп, а также нарезанный кубиками сыр и чеснок, помешивайте 1–2 минуты до полного растворения. Данный суп можно взбить блендером и подавать как суп-пюре, а можно оставить с привычной консистенцией.
2. Финальные штрихи. Приправьте паприкой и перцем. Можно добавить в суп креветки или порезанную курицу. Подавайте с багетом, подсушенным на сковороде и натертым чесноком.
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