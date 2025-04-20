Сырный суп с копченой паприкой! Очень просто, но добавки просили все

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежный сырно-овощной суп с копченой паприкой. Это очень простое блюдо, но добавки попросят все! Лёгкий, но сытный обед всего за 20 минут! Нежный сырно-овощной суп с копченой паприкой — это идеальное решение для быстрого и питательного обеда. Этот суп идеален для семейного ужина или легкого обеда и станет любимым блюдом на вашем столе.

Ингредиенты (на 4 порции)

Брокколи и цветная капуста — по 250 г

Картофель — 200 г

Морковь — 150 г

Лук репчатый — 50 г

Сыр плавленый сливочный — 2 блока (160 г)

Чеснок — 1 зубчик

Вода — 2 л

Соль, перец, копчёная паприка

Для подачи: креветки/курица, ржаные сухарики

Приготовление

1. Основной этап. Нарежьте капусту и картофель кубиками, варите 15 минут до мягкости. Сделайте зажарку из моркови и лука. Добавьте ее в суп, а также нарезанный кубиками сыр и чеснок, помешивайте 1–2 минуты до полного растворения. Данный суп можно взбить блендером и подавать как суп-пюре, а можно оставить с привычной консистенцией.

2. Финальные штрихи. Приправьте паприкой и перцем. Можно добавить в суп креветки или порезанную курицу. Подавайте с багетом, подсушенным на сковороде и натертым чесноком.

Ранее мы делились рецептом ароматного супа «Чечевичка» с грибами и сливками! Едим — и килограммы уходят.