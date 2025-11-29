День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 09:42

Сырные тягучие блинчики — это восторг: семья просто обожает такой завтрак — готовлю за 20 минут

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Эти блины — не просто выпечка, а полноценный сытный завтрак! Расплавленный сыр внутри создает восхитительные тягучие нити, а хрустящая золотистая корочка делает каждый съеденный кусочек настоящим наслаждением.

Готовлю блины так: в миске смешиваю 250 мл молока, 3 яйца, 2 ст. л. сахара и 1 ч. л. соли. Постепенно ввожу 1 стакан муки, тщательно перемешивая до получения однородного теста без комочков.

100 г твердого сыра натираю на средней терке и добавляю в тесто вместе с 30 мл подсолнечного масла. Еще раз хорошо перемешиваю. Выпекаю блины на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Подаю горячими, чтобы сыр внутри оставался тягучим.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Проверено редакцией
Читайте также
Легкий ужин за 15 минут: секрет изысканного салата с авокадо и креветками
Общество
Легкий ужин за 15 минут: секрет изысканного салата с авокадо и креветками
Психолог назвала жанры кино, вызывающие аппетит
Здоровье/красота
Психолог назвала жанры кино, вызывающие аппетит
Твердый сыр превращаю в нежную закуску: готовлю палочки так — получаю тягучую начинку, которая не вытекает
Общество
Твердый сыр превращаю в нежную закуску: готовлю палочки так — получаю тягучую начинку, которая не вытекает
Если нужен легкий перекус — готовлю эти кутабы с сыром и зеленью: топ среди полезных блюд
Общество
Если нужен легкий перекус — готовлю эти кутабы с сыром и зеленью: топ среди полезных блюд
Лепешки больше не делаю! Готовлю казахские баурсаки: пышные пончики за 15 минут
Общество
Лепешки больше не делаю! Готовлю казахские баурсаки: пышные пончики за 15 минут
еда
сыры
завтраки
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле ответили на вопрос о якобы взорвавшейся в Оренбуржье ракете
В ГД ответили, останется ли Зеленский при власти после отставки Ермака
Кадры с латвийским истеблишментом больше нельзя выкладывать в Сети
Россиянам напомнили о штрафах за украшенные гирляндами окна
Назван топ-3 самых враждебных к России западных политиков
Легионер «Спартака» хочет покинуть клуб из-за жены
Пирожные «Снежные хлопья» — готовлю на Новый год без выпечки за 10 минут
Стало известно, в чем обвинили миллиардера Сулейманова
Юрист озвучила, сколько денег направят на компенсацию сгоревших вкладов
Стало известно, как вернуть уплаченные налоги по вкладам
Сама нежность: праздничные канапе с креветками за 20 минут
Названа причина, по которой США просили Зеленского уволить Ермака
Ветеринар рассказал самый действенный способ спасти проглотившую яд собаку
В Подмосковье задержали завербованного Украиной террориста
Выражение «Эффект Долиной» может попасть в словари
В США раскрыли, от чего отказался Уиткофф в переговорах с Европой
На Сахалине задержан главный инженер после трагедии на стройке
Всемирный день секса 30 ноября: история и идеи для празднования
В Кремле объяснили зазор в расписании Орбана во время визита в Москву
Печатный отчет о встрече Путина и Трампа на Аляске шокировал ЕС
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку
Общество

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.