Сырные тягучие блинчики — это восторг: семья просто обожает такой завтрак — готовлю за 20 минут

Эти блины — не просто выпечка, а полноценный сытный завтрак! Расплавленный сыр внутри создает восхитительные тягучие нити, а хрустящая золотистая корочка делает каждый съеденный кусочек настоящим наслаждением.

Готовлю блины так: в миске смешиваю 250 мл молока, 3 яйца, 2 ст. л. сахара и 1 ч. л. соли. Постепенно ввожу 1 стакан муки, тщательно перемешивая до получения однородного теста без комочков.

100 г твердого сыра натираю на средней терке и добавляю в тесто вместе с 30 мл подсолнечного масла. Еще раз хорошо перемешиваю. Выпекаю блины на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Подаю горячими, чтобы сыр внутри оставался тягучим.

