Надоели плоские и резиновые сырники? Попробуйте этот рецепт — они получаются воздушными и тают во рту.

Ингредиенты:

  • 500 г сухого творога;
  • 2 яйца;
  • 3 ст. л. муки;
  • 2 ст. л. сахара;
  • 1/4 ч. л. соды;
  • 1 ч. л. уксуса;
  • щепотка соли;
  • растительное масло для жарки.

Приготовление:

  1. Тесто. Творог протираем через сито. Добавляем яйца, муку, сахар, соль. Гасим соду уксусом и вводим в массу.
  2. Формовка. Формируем сырники, обваливаем в муке.
  3. Жарка. На среднем огне жарим под крышкой 3–4 минуты с каждой стороны.

Подача: со сгущенкой, медом или ягодным соусом.

Секрет: крышка во время жарки — залог пышности!

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