Сырники с секретом: пышные как облака и нежные как пух

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Надоели плоские и резиновые сырники? Попробуйте этот рецепт — они получаются воздушными и тают во рту.

Ингредиенты:

500 г сухого творога;

2 яйца;

3 ст. л. муки;

2 ст. л. сахара;

1/4 ч. л. соды;

1 ч. л. уксуса;

щепотка соли;

растительное масло для жарки.

Приготовление:

Тесто. Творог протираем через сито. Добавляем яйца, муку, сахар, соль. Гасим соду уксусом и вводим в массу. Формовка. Формируем сырники, обваливаем в муке. Жарка. На среднем огне жарим под крышкой 3–4 минуты с каждой стороны.

Подача: со сгущенкой, медом или ягодным соусом.

Секрет: крышка во время жарки — залог пышности!

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