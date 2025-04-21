Надоели плоские и резиновые сырники? Попробуйте этот рецепт — они получаются воздушными и тают во рту.
Ингредиенты:
- 500 г сухого творога;
- 2 яйца;
- 3 ст. л. муки;
- 2 ст. л. сахара;
- 1/4 ч. л. соды;
- 1 ч. л. уксуса;
- щепотка соли;
- растительное масло для жарки.
Приготовление:
- Тесто. Творог протираем через сито. Добавляем яйца, муку, сахар, соль. Гасим соду уксусом и вводим в массу.
- Формовка. Формируем сырники, обваливаем в муке.
- Жарка. На среднем огне жарим под крышкой 3–4 минуты с каждой стороны.
Подача: со сгущенкой, медом или ягодным соусом.
Секрет: крышка во время жарки — залог пышности!
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