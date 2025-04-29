Сырники по-польски «Serniki» с топленым маслом и яблоками! Изюминка в соусе! Это восхитительное и сытное блюдо, идеально подходящее для завтрака или десерта. Их корочка хрустящая, а внутри они мягкие и нежные. Подавая с соусом, вы сделаете блюдо еще более аппетитным и ароматным.