Сырники по-польски «Serniki» с топленым маслом и яблоками! Изюминка в соусе! Это восхитительное и сытное блюдо, идеально подходящее для завтрака или десерта. Их корочка хрустящая, а внутри они мягкие и нежные. Подавая с соусом, вы сделаете блюдо еще более аппетитным и ароматным.
Ингредиенты для сырников
- 500 г свежего творога
- 1 яйцо
- 100 г сахара
- 1 ч. ложка ванильного сахара
- 150 г муки (и немного для обсыпки)
- Щепотка соли
- Растительное масло для жарки
Для соуса с топленым маслом, яблоками и корицей:
- 2 средних яблока
- 50 г сливочного масла
- 1 ч. ложка корицы
- 1–2 ст. ложки сахара (по вкусу)
- Сок половины лимона
Приготовление
- Протрите творог через сито или взбейте блендером. В отдельной миске взбейте яйцо с сахаром, затем добавьте творог к этой смеси, перемешивая до однородности. Постепенно вводите муку, осторожно замешивая тесто. Отделите небольшое количество теста и скатайте его в круглую лепешку. Обваляйте в муке с обеих сторон.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжаривайте сырники с каждой стороны по 3–4 минуты до золотистого цвета.
- Приготовление соуса: яблоки очистите и нарежьте кубиками. В небольшой сковороде растопите топленое масло, добавьте яблоки, сахар и корицу. Обжаривайте на среднем огне, помешивая, до мягкости яблок и появления аромата, 5–7 минут. В конце добавьте сок лимона и перемешайте.
- Подавайте сырники горячими, поливая их ароматным яблочным соусом с корицей.
Ранее мы делились рецептом беспроигрышных сырников. Нужна пачка творога и 3 ложки ингредиентов!