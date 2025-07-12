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12 июля 2025 в 13:54

Сырники-невелички: диетический восторг из духовки без капли масла!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт диетических сырников доказывает, что полезные десерты могут быть невероятно вкусными. Нежные, воздушные и сохраняющие идеальную форму — они станут любимым лакомством для тех, кто следит за питанием.

Почему этот рецепт стоит попробовать

  • На 30% меньше калорий, чем в классических сырниках
  • Сохраняют форму без обжаривания на масле
  • Идеальны для завтрака или полезного перекуса
  • Подходят для детского питания
  • Готовятся в духовке без лишних хлопот

Ингредиенты (на 12 сырников)

  • Обезжиренный творог — 400 г
  • Куриные яйца — 3 шт.
  • Мука цельнозерновая — 4 ст. л.
  • Сахар — 2,5 ст. л. (можно заменить на мед или сахарозаменитель)
  • Соль — щепотка
  • Сахарная пудра для подачи — 1 ч. л.

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка теста:

    Творог перетрите через сито или взбейте блендером до однородности. Добавьте желтки, муку и сахар, тщательно перемешайте.

  2. Взбивание белков:

    Белки охладите, добавьте щепотку соли и взбейте до устойчивых пиков. Аккуратно введите в творожную массу, перемешивая снизу вверх.

  3. Формирование сырников:

    Разогрейте духовку до 180 °C. Силиконовые формочки слегка сбрызните водой. Выложите тесто, заполняя формы на 2/3 объема.

  4. Выпечка:

    Выпекайте 20–25 минут до легкого румянца. Не открывайте духовку первые 15 минут. Дайте остыть в формах 10 минут перед извлечением.

Секреты идеальных сырников

  • Используйте сухой творог — лишнюю влагу отожмите через марлю
  • Для пышности добавьте 1/2 ч. л. разрыхлителя
  • В тесто можно добавить ваниль или цедру лимона
  • Подавайте с ягодным соусом или нежирной сметаной
  • Храните в холодильнике не более 2 дней

Эти воздушные сырники — прекрасный пример того, как можно наслаждаться любимыми блюдами, заботясь о фигуре. Попробуйте — и они станут вашим любимым диетическим десертом!

Ранее сообщалось, что иногда даже тем, кто любит острую пищу, может показаться, что в блюде слишком много перца. В таких случаях есть несколько способов сделать еду менее острой.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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