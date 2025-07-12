Сырники-невелички: диетический восторг из духовки без капли масла!

Этот рецепт диетических сырников доказывает, что полезные десерты могут быть невероятно вкусными. Нежные, воздушные и сохраняющие идеальную форму — они станут любимым лакомством для тех, кто следит за питанием.
Почему этот рецепт стоит попробовать
- На 30% меньше калорий, чем в классических сырниках
- Сохраняют форму без обжаривания на масле
- Идеальны для завтрака или полезного перекуса
- Подходят для детского питания
- Готовятся в духовке без лишних хлопот
Ингредиенты (на 12 сырников)
- Обезжиренный творог — 400 г
- Куриные яйца — 3 шт.
- Мука цельнозерновая — 4 ст. л.
- Сахар — 2,5 ст. л. (можно заменить на мед или сахарозаменитель)
- Соль — щепотка
- Сахарная пудра для подачи — 1 ч. л.
Пошаговый рецепт:
Подготовка теста:
Творог перетрите через сито или взбейте блендером до однородности. Добавьте желтки, муку и сахар, тщательно перемешайте.
Взбивание белков:
Белки охладите, добавьте щепотку соли и взбейте до устойчивых пиков. Аккуратно введите в творожную массу, перемешивая снизу вверх.
Формирование сырников:
Разогрейте духовку до 180 °C. Силиконовые формочки слегка сбрызните водой. Выложите тесто, заполняя формы на 2/3 объема.
Выпечка:
Выпекайте 20–25 минут до легкого румянца. Не открывайте духовку первые 15 минут. Дайте остыть в формах 10 минут перед извлечением.
Секреты идеальных сырников
- Используйте сухой творог — лишнюю влагу отожмите через марлю
- Для пышности добавьте 1/2 ч. л. разрыхлителя
- В тесто можно добавить ваниль или цедру лимона
- Подавайте с ягодным соусом или нежирной сметаной
- Храните в холодильнике не более 2 дней
Эти воздушные сырники — прекрасный пример того, как можно наслаждаться любимыми блюдами, заботясь о фигуре. Попробуйте — и они станут вашим любимым диетическим десертом!
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