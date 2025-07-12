Сырники-невелички: диетический восторг из духовки без капли масла!

Этот рецепт диетических сырников доказывает, что полезные десерты могут быть невероятно вкусными. Нежные, воздушные и сохраняющие идеальную форму — они станут любимым лакомством для тех, кто следит за питанием.

Почему этот рецепт стоит попробовать

На 30% меньше калорий, чем в классических сырниках

Сохраняют форму без обжаривания на масле

Идеальны для завтрака или полезного перекуса

Подходят для детского питания

Готовятся в духовке без лишних хлопот

Ингредиенты (на 12 сырников)

Обезжиренный творог — 400 г

Куриные яйца — 3 шт.

Мука цельнозерновая — 4 ст. л.

Сахар — 2,5 ст. л. (можно заменить на мед или сахарозаменитель)

Соль — щепотка

Сахарная пудра для подачи — 1 ч. л.

Пошаговый рецепт:

Подготовка теста: Творог перетрите через сито или взбейте блендером до однородности. Добавьте желтки, муку и сахар, тщательно перемешайте. Взбивание белков: Белки охладите, добавьте щепотку соли и взбейте до устойчивых пиков. Аккуратно введите в творожную массу, перемешивая снизу вверх. Формирование сырников: Разогрейте духовку до 180 °C. Силиконовые формочки слегка сбрызните водой. Выложите тесто, заполняя формы на 2/3 объема. Выпечка: Выпекайте 20–25 минут до легкого румянца. Не открывайте духовку первые 15 минут. Дайте остыть в формах 10 минут перед извлечением.

Секреты идеальных сырников

Используйте сухой творог — лишнюю влагу отожмите через марлю

Для пышности добавьте 1/2 ч. л. разрыхлителя

В тесто можно добавить ваниль или цедру лимона

Подавайте с ягодным соусом или нежирной сметаной

Храните в холодильнике не более 2 дней

Эти воздушные сырники — прекрасный пример того, как можно наслаждаться любимыми блюдами, заботясь о фигуре. Попробуйте — и они станут вашим любимым диетическим десертом!

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