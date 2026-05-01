Сыр из бутылки молока, и ты в шоке — бюджетный рецепт, который реально дает целый килограмм

Домашний сыр обычно ассоциируется с затратами и долгой готовкой. Но есть простой способ сделать плотный и вкусный сыр буквально из базовых продуктов. На активные действия уйдет около 15 минут, остальное — дело холодильника.

Ингредиенты:

молоко — 800 мл;

кукурузный крахмал — 70 г;

соль — 1/2 ч. л.;

сливочное масло — 10 г;

твердый сыр (тертый) — 100 г.

Приготовление

В кастрюлю влейте молоко. В миске смешайте крахмал с солью, затем добавьте немного молока и размешайте до гладкой пасты без комков. Перелейте ее обратно в кастрюлю и хорошо перемешайте.

Поставьте на средний огонь и варите, постоянно помешивая, пока масса не загустеет и не начнет отходить от стенок. Снимите с плиты, добавьте масло и тертый сыр, перемешайте до полного растворения.

Горячую массу переложите в форму, удобно использовать пакет из-под молока. Разровняйте, остудите и уберите в холодильник на несколько часов. После застывания нарежьте — получится плотный домашний сыр без лишних затрат.

Когда хочется чего-то сладкого и эффектного, но без долгой возни, выручают слойки из готового теста. Они выглядят как десерт из витрины, а готовятся буквально на раз-два.