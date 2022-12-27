«Сыпь, отек рта и анафилаксия»: врач рассказала об опасности мандаринов Эндокринолог Тананакина: мандарины противопоказаны людям с энтеритом, колитом и гастритом

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Мандарины содержат много витаминов, антиоксидантов и других полезных веществ, однако некоторым людям они противопоказаны, рассказала РИАМО врач-эндокринолог Наталия Тананакина. По словам специалиста, мандаринами не стоит увлекаться тем, у кого диагностирован острый нефрит, гепатит или холецистит, а также людям с язвой желудка или двенадцатиперстной кишки. Врач также посоветовала воздержаться от их употребления людям с энтеритом, колитом и гастритом с повышенной кислотностью. Тананакина отметила, что всем важно соблюдать меру, поскольку мандарины также являются сильным аллергеном и способны вызвать отек рта, сыпь и анафилаксию.

Некоторым людям они противопоказаны. Тем, у кого диагностирован острый нефрит, гепатит или холецистит, тем, кто страдает язвой желудка или двенадцатиперстной кишки. <...> Мандарины — сильный аллерген и могут вызывать сыпь, отек рта и даже анафилаксию, если за время новогоднего застолья употребить их слишком много, — предупредила врач.

Мандарины могут навредить и людям с сахарным диабетом, добавила она. Кроме того, их не стоит есть натощак.

С другой стороны, мандарины содержат много витамина C, который помогает организму бороться с инфекциями и вирусами, а также клетчатку, улучшающую пищеварение, отметила Тананакина. Она обратила внимание, что хотя в мандаринах много сахара, они низкокалорийные. При этом мандарины полезны и для здоровья глаз, подчеркнула она.

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