https://static.news.ru/photo/61bb8632-e1d5-11e9-82da-fa163e074e61_660.jpg Аурелия Дундук Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Сёстры Михаила Хачатуряна подали в суд на Аурелию Дундук за нелестные комментарии в адрес убитого.

Поводом для такого шага стали высказывания, которые женщина озвучивает в различных передачах. Так, по её словам, Хачатурян был очень жестоким отцом и мужем. В последней раз она назвала его «зверем и абсолютным злом».

Моральный ущерб из-за слов Дундук сёстры убитого оценивают в миллион рублей. Первое заседание состоится 30 сентября, передаёт Telegram-канал Mash.

Ранее News.ru писал, что одна из сестёр Хачатурян — Мария — сдала единый государственный экзамен. О дальнейшем образовании девушка пока не задумывалась. Испытание она прошла довольно успешно, несмотря на стрессы из-за уголовного дела и прогулы во время ареста.

В июле 2018 года в Москве убили 57-летнего Михаила Хачатуряна. В преступлении подозреваются его собственные дочери — Крестина, Ангелина и Мария. Они сами вызвали полицию и позже признались в убийстве. Однако девушки заявили, что на протяжении многих лет отец издевался над ними, в том числе прибегал к сексуальному насилию.

Сёстрам предъявлено обвинение в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. При этом в обвинении отмечено, что действия девушек спровоцировал сам потерпевший. В августе 2019 года СК РФ подтвердил факты домогательств со стороны Михаила Хачатуряна.