Обвиняемые в убийстве своего отца сёстры Хачатурян не ходят в школу, готовясь к заседанию суда, и нуждаются в помощи психолога.
Об этом рассказала
Жалко, что они ознакомлялись с делом не вместе с психологом, — призналась правозащитница.
Меркачёва считает, что младшая сестра избежит наказания, так как она признана невменяемой в момент совершения преступного деяния. Старшая не участвовала в преступлении непосредственно, поэтому ей могут переквалифицировать статью на более мягкую. Средняя сестра, как установила экспертиза, больше всех подвергалась насилию со стороны отца.
Думаю, суд всё это учтёт, — резюмировала Меркачёва.
News.ru ранее опубликовал результаты опроса, согласно которым треть российских мужчин оправдали убийство отца сёстрами Хачатурян.