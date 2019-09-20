https://static.news.ru/photo/25277a6e-db9a-11e9-9f65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Обвиняемые в убийстве своего отца сёстры Хачатурян не ходят в школу, готовясь к заседанию суда, и нуждаются в помощи психолога.

Об этом рассказала «Московскому комсомольцу» замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва. По её словам, сёстры закончили ознакомление с материалами уголовного дела, что негативно сказалось на их психологическом состоянии.

Жалко, что они ознакомлялись с делом не вместе с психологом, — призналась правозащитница.

Меркачёва считает, что младшая сестра избежит наказания, так как она признана невменяемой в момент совершения преступного деяния. Старшая не участвовала в преступлении непосредственно, поэтому ей могут переквалифицировать статью на более мягкую. Средняя сестра, как установила экспертиза, больше всех подвергалась насилию со стороны отца.

Думаю, суд всё это учтёт, — резюмировала Меркачёва.

News.ru ранее опубликовал результаты опроса, согласно которым треть российских мужчин оправдали убийство отца сёстрами Хачатурян.