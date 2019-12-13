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Корреспондент НТВ Сергей Савин сообщил, что ему вместе со съёмочной группой телеканала отказали во въезде на Украину. Они уже прилетели в аэропорт Киева, но после заявления о целях визита им отказали в пересечении госграницы.

Были заявлены темы: расследование убийства Павла Шеремета, предстоящая активизация газовых переговоров, обещанный президентом Зеленским обмен пленных и возможное прекращение огня на линии соприкосновения, — рассказал на канале НТВ Савин.

После этого им «вежливо и дипломатично» было выдано решение в отказе по причине «не смог подтвердить цель своего запланированного пребывания».

Как писал NEWS.ru, украинский портал «Миротворец» сообщил, что по умолчанию будет вносить в чёрный список журналистов семи российских телеканалов. В приведённом перечне числятся сотрудники Первого канала, «России 1», «России 24», «НТВ-Мир», «Звезды», RT и Life. Сайт «Миротворец» не имеет официального статуса, однако украинские пограничники не пускают журналистов, внесённых им в чёрный список.