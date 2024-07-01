Сыновья липецкого священника признали, что хотели служить в ВСУ Сыновья священника Ащеулова не стали оспаривать в суде намерение служить в ВСУ

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Сыновья липецкого священника Игоря Ащеулова не стали оспаривать в суде, что хотели перейти границу и воевать на стороне ВСУ, сообщает РИА Новости. При этом они отказались считать это виной.

Я признаю вину в тех деяниях, которые мне вменяются. Вина — это субъективное состояние, поэтому не могу признать вину, — сказал Иоанн Ащеулов.

Главная военная прокуратура ранее утвердила обвинительное заключение и передала в военный суд дело троих сыновей липецкого священнослужителя Игоря Ащеулова. Их задержали в Курской области при попытке незаконно пересечь госграницу с Украиной. По данным следственных органов, братья намеревались вступить в ВСУ и воевать на их стороне против России.

Каждому из подозреваемых вменяется обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ. Это покушение на госизмену, попытка незаконного пересечения госграницы группой лиц по предварительному сговору и попытка участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической.

Дети в семье священника воспитывались в строгости, утверждают местные жители. По их словам, Ащеулов иногда заставлял детей молиться до трех часов ночи и очень грубо относился к супруге, из-за чего та в 2007 году пыталась уйти из дома и написать на него заявление в полицию. Священник обвинил в этом сотрудницу прокуратуры, которая «задурила мозги» Елизавете после обычной семейной ссоры. Дети Ащеуловых часто пропускали занятия в школе: священник не допускал их на уроки обществознания, поскольку считал данный предмет «несоответствующим православным взглядам».