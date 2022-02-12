Сына замглавы МВД России арестовали по делу о даче взятки

В Самаре суд арестовал сына замглавы МВД России Игоря Зубова по делу о взятке. Мера пресечения избрана сроком два месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Денису Зубову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, — сказал собеседник агентства.

Под арест отправлен также президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов, которого задержали вместе с Зубовым. По словам адвоката Евгения Супотницкого, Карпову назначили меру пресечения несмотря на то, что в суде не было предъявлено доказательств его причастности к даче взятки.

Третьим задержанным является ООО «МО НТП» Василий Ермаков, однако об избрании ему меры пресечения информации пока нет.

Трёх человек, в числе которых был Зубов, сотрудники правоохранительных органов задержали накануне при попытке дачи взятки офицеру ФСБ за покровительство региональной нефтебазе «МО ТНП». Сумма незаконного вознаграждения составляла 18 млн рублей. Кроме того, задержанные обещали «покровителю» платить ещё по 5 млн рублей ежемесячно. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.