«Тебе это вернется»: отец Киркорова предсказал смерть Егора Зайцева Бедрос Киркоров предрек смерть сына Вячеслава Зайцева на похоронах его отца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Егор Зайцев

Отец Филиппа Киркорова Бедрос предупредил Егора Зайцева о скорой смерти еще на похоронах его отца — модельера Вячеслава Зайцева, рассказал бывший замглавы Дома моды Расул Ахмедов в беседе с Teleprogramma.pro. По его словам, Зайцев-младший завидовал отцу и не скрывал своей ненависти к нему.

Поэтому, по словам Ахмедова, тот похоронил отца «между туалетом и мусорными баками» на кладбище в Щелково. При этом на похоронах Бедрос Киркоров выступил с пророческим заявлением о «бумеранге». Киркоров-старший стоял у изголовья гроба Вячеслава Зайцева на похоронах, а сын модельера находился у ног.

И Бедрос от головы указательным пальцем на него показал и громко, чтобы все слышали, сказал: «Егор, помяни мои слова, тебе это вернется, скоро с твоим здоровьем будут очень большие проблемы», — вспоминает Ахмедов.

Егор Зайцев скончался 19 июня в Москве на 65-м году жизни спустя чуть больше года после своего отца. Его не стало в день рождения Дома моды Славы Зайцева. Состояние Зайцева-младшего ухудшилось на фоне тяжелой анемии и борьбы с онкологическим заболеванием. В феврале 2024-го у сына знаменитого модельера выявили новообразование в толстом отделе кишечника.

В свою очередь шоумен и промоутер Сергей Дворцов назвал кармой скорую смерть Егора Зайцева, поскольку тот похоронил отца «не по его воле». Он уверен, что Зайцев-младший ничего не потратил на похороны своего знаменитого родителя, чем спровоцировал большой скандал.