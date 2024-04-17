Сына командира «батальона Дудаева» внесли в перечень террористов Росфинмониторинг внес Тимерхана Мунаева в перечень террористов и экстремистов

Сына командира «батальона Джохара Дудаева» Тимерхана Мунаева внесли в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Отмечается, что выходец из Грозного участвовал в боевых действиях против РФ в Донбассе, в 2019 году он получил украинское гражданство.

Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Мунаев Тимерхан Исаевич, 18.05.1994 г. р., г. Грозный Чеченской республики, — говорится в сообщении.

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмада Ахмедова. Ахмедов — известный российский спортсмен, обладатель звания «Заслуженный тренер России». Долгое время работал в спортивном клубе «Матадор» в Кизляре, где тренировал сборную Дагестана по кикбоксингу в разделе фулл-контакт.

Незадолго до объявления в розыск источники в силовых структурах Дагестана сообщили, что Ахмедов стал фигурантом уголовного дела по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Его подозревают в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.

За государственную измену ему может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения. За время пребывания на Украине Ахмедов в интервью СМИ заявлял, что Россия «оккупировала» Дагестан и «не дает республике развиваться».